/ROZHOVOR/ V závěru úvodního zápasu semifinálové série dával právě on důležité góly Talentu. I když ho střelecky nakonec zastínili jiní, i jeho pět branek mělo svojí váhu. A pomohlo k vítězství nad Zubřím 30:26.

Plzeňský pivot Daniel Režnický během loňské semifinálové série se Zubřím. | Foto: Hynek Sladký

„Ono je někdy lepší, když moc nepřemýšlíte, zavřete oči a napálíte balon na bránu,“ usmíval se po vítězném mači Daniel Režnický. „Vždyť jen děláte, co celou dobu trénujete,“ doplnil plzeňský pivot, který sváděl na brankoviště tvrdé, ale férové souboje s parťákem z reprezentace Matějem Havranem.

„Je to podle mě jeden ze dvou nejlepších obránců v extralize,“ vysekl házenkář Talentu poklonu zuberskému soupeři. „Tím druhý myslíš sebe, ne?,“ odvětil s úsměvem na rtu Matěj Havran. „Ne, Dominika Soláka z Karviné,“ odpověděl dobře naladěný Režnický. I tohle byl důkaz, že na palubovce je to nesmiřitelný boj, ale po závěrečné hvizdu je čas i na srandičky mezi oběma rivaly.

Talent vykročil do semifinále výhrou. Ve středu bude hrát v Zubří o mečbol

Dane, do úvodního zápasu doma jste měli perfektní vstup, v 16. minutě jste vedli 10:3. Jenže pak jste se zadrhli, co se stalo?

Zubří je kvalitní mančaft na to, aby se pokračovalo v takovém trendu. Začali nás přehrávat v obraně, byli jsme nedůrazní, asi jsme i trošku polevili. Proto byl v poločase náskok jen jednogólový.

Bylo důležité, že jste soupeři v úvodu druhé půle nedovolili vyrovnat?

Bylo to hodně důležité. Na druhou stranu, my jsme mohli odskočit dřív, měli jsme tam dost neproměněných šancí na začátku druhé půle. Takový je sport. Kdo ví, kdyby se dotáhli, bylo to třeba vyrovnané až do konce. Ale to už se nikdo nedoví.

Měli jste hodně neproměněných šancí, zahozených trhíků. Bylo to výborným Krůpou v brance nebo spíš tíhou zápasu a nervozitou?

Já bych chtěl především pochválit Štěpána Krůpu, podal famózní výkon. Možná jsme mu v některých střelách pomohli my, že to měl trošku jednodušší, ale to nijak nesnižuje jeho excelentní výkon.

Dá se letošní semifinále srovnat s tou loňskou?

Nedá, oba týmy jsou trošku jiné. Zubří je velice těžký soupeř, do semifinále určitě patří, i když základní část i vinou zranění skončili hůř než kam patří a kde by chtěli být. Teď jen potvrzují svoje kvality.

Zahodili jste tři sedmičky ze čtyř. Čekal jste, kdy přijde řadu vy?

Trenéři mě tam nějak nepouští. Ze čtvrtfinále mám stoprocentní úspěšnost, obě jsem dal. Snažím se. Nevím, co mám dělat víc. (úsměv)

Zdroj: Youtube

Co si přenést z úvodního utkání do středeční odvety v Zubří?

Určitě vstup do utkání. To kdyby se nám povedlo jako doma, bylo by to skvělé. Bojovnost tam z naší strany byla, ale určitě musíme zlepšit kvalitu střelby.

Čeká vás tam bouřlivá atmosféra. Dá se na tohle nějak připravit?

V Zubří je to specifické, ale jsme rádi, že lidi chodí na házenou. Je to lepší než hrát před poloprázdnou halou. Vyhecuje to Zubří, ale vtáhne to i nás. Zápasy jsou tam vždycky těžký, ale jsme rádi, že přijde plná hala.

Talent je v semifinále. Brno jsme poměrně výrazně předčili, říká trenér Štochl