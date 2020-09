Od minulé soboty do pondělí se na tenisových kurtech LTC Domažlice konal již 62. ročník Přeboru Chodska.

Nejvýše nasazeným byl 27. hráč českého tenisového žebříčku Antonín Bolardt, čerstvý mistr ČR ve čtyřhře s Antonínem Štěpánkem, který startoval v turnaji jako číslo dvě. Do Domažlic také přijel obhajovat své předchozí tři tituly Michal Franěk, mistr republiky z roku 2018. V případě triumfu by se stal prvním hráčem, který by dokázal vyhrát domažlický turnaj čtyřikrát po sobě.

Celkem se turnaje, který se koná za podpory Města Domažlice, zúčastnilo 35 hráčů včetně tří domácích. „Z těch si nejlépe vedl náš nejzkušenější hráč a také už oddílový trenér Štěpán Podestát, který podlehl až ve třech setech mladé naději Marku Pazderovi z 1. ČLTK Praha,“ chválí oddílového kolegu předseda klubu Pavel Faschingbauer.

Nabité startovní pole přineslo již první den krásný tenis i mnohá překvapení, z nichž největším byla prohra prvního nasazeného Bolardta hned v prvním kole s plzeňským Adamem Kozlerem.

Také obhájce titulu Franěk musel už v prvním kole ukázat vše ze svého tenisového umění, když porazil německého tenistu Dominiqua Grafa až ve třech setech.

„V neděli bylo na pořadu čtvrtfinále a diváci, kteří se dopoledne přišli na tenisové kurty Na Střelnici podívat, mohli sledovat velké tenisové bitvy. Ta největší znamenala konec pro obhájce titulu Michala Fraňka, který podlehl 6:7 ve třetím setu Adamu Blechovi z SK Hamr,“ referuje Faschingbauer.

Naopak druhý nasazený Štěpánek procházel turnajem bez potíží a Daniela Orlitu z Třebové, vítěze Pardubické juniorky 2015, porazil hladce ve dvou setech 6:4, 6:1.

Poslední hrací den v semifinále si Matěj Cintl ze Škody Plzeň poradil s Petrem Stavrovským z 1. ČLTK Praha za necelých 80 minut 6:4, 6:0 a podobný průběh mělo i druhé semifinále mezi Štěpánkem a Blechou. Viditelně unavený Blecha, který měl za sebou tříhodinový duel s Fraňkem a dva těžké zápasy ve čtyřhře předchozí den, nestačil na lehkonohého Štěpánka a podlehl 4:6, 1:6.

Ve finále, které se kvůli divákům od loňského roku hraje v pondělí od tří hodin odpoledne, nastoupili Matěj Cintl a Antonín Štěpánek. Bohužel pro přihlížející ale mělo až překvapivě hladký průběh. Cintl nenavázal na výborné výkony v průběhu turnaje a stal se snadnou obětí přesné hry Štěpánka, který zvítězil dvakrát 6:1.

„Pořádající LTC Domažlice se vždy snaží vytvořit pro hráče vynikající podmínky, a tak je naší odměnou nejen stále vysoká sportovní úroveň, ale hlavně ujištění od hráčů, že jde o jeden z nejlepších a nejhezčích turnajů v republice, na který se rádi vracejí,“ neskrývá spokojenost šéf domažlického turnaje Pavel Faschingbauer.

Závěrečné výsledky

Singl čtvrtfinále: Cintl – Kozler 6:4, 6:4; Stavrovskij – Zapský 6:2, 4:1 skreč; Blecha – Franěk 6:4, 1:6, 7:6; Štěpánek – Orlita 6:4, 6:1; semifinále: Cintl – Stavrovskij 6:4, 6:0; Štěpánek – Blecha 6:4, 6:1; finále: Štěpánek – Cintl 6:1, 6:1

Debl semifinále: Toman, Franěk – Kameník, Luhan 6:3, 6:3; Kraus, Kozler – Rinko, Blecha 7:6, 3:2 skreč; finále: Toman, Franěk – Kraus, Kozler 6:4, 6:2