Ducháček po vítězství v Poříčí nad Sázavou tentokrát obsadil až symbolické 13. místo, Götz ještě o tři příčky horší. Nebylo to však v jezdcích, bylo to v technice.

Starší a zkušenější Sláva Ducháček laboroval celé závody s poloosou svého kartu Yamaha a už v rozjížďkách musel nezvykle tvrdě bojovat o co nejlepší post pro semifinále. Sice se zlepšoval, ale obsadil v nich až 20., 13. a 4. příčku, na což není úplně zvyklý. Jenže to nebyla až tak jeho chyba… „V první rundě mi skočil soupeř na zadní část kartu, zlomil se tlumič a vypadla poloosa poprvé, což chápu. Našel jsem ji večer u ´střelnice´. V semifinále pak vyletěla zase, to ale už nevím proč. Tak jsem si pro ni šel na úplně stejné místo. Tohle se nedá vymyslet…,“ smutně popisuje své trable.

Ve svém semifinále dojel pátý, což na postupovou sedmičku pro finálový závod stačilo, ale zase ta poloosa… „Naštěstí za mnou jedoucí Lukáš Svoboda včas zareagoval a nedostal po s ní po hlavě. Doufám, že jsme si v tomto závodě vybrali všechnu smůlu do konce sezony,“ doufá kdyňský matador, který nakonec mezi finálovou čtrnáctkou jezdců dojel vlivem všech těchto problémů předposlední.

To mladší z obou Kdyňanů Jiří Götz také s kartem Yamaha se po dvou šestých místech v Sosnové a v Poříčí tentokrát do finále ani nedostal. V rozjížďkách dojel postupně na 12., 15. a 11. místě a v semifinálové jízdě viděl šachovnicový praporek v cíli na první nepostupové osmé příčce. Celkově to znamenalo v sedlčanském závodě až 16. příčku. Startovalo celkem 21 závodníků.

V součtu s úvodními dvěma závody má Ducháček na svém kontě 109 bodů a na průběžné druhé místo šampionátu před něj poskočil sedlčanský vítěz Michal Pihávek se 117 body. V čele je stále obhájce mistrovského titulu Petr Doležal, který v sedlčanské kotlině dojel třetí a celkově má po třech závodech 122 bodů. Jiří Götz klesl v průběžném pořadí sezony z pátého na šesté až sedmé místo, o které se se shodným počtem 84 bodů dělí s Adamem Kotaškou, kterému se na Příbramsku také nedařilo, rovněž se neprobojoval do finálové jízdy a skončil před kdyňským jezdcem na 15. příčce.

Jedenáctidílný Kartcross Mascom Cup 2020 pokračuje čtvrtým závodem 14. až 16. srpna v Humpolci.