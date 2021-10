Ani letos se běžci na Chodsku nedočkají náročného silničního přeběhu hranic z Klenčí do německého Waldmünchenu. Zahraniční kolegové z Bavorska chtějí mít koronavirovou situaci pod kontrolou a tak se stejně jako v roce 2020 do Německa nepoběží.

Podčerchovský kros (ročník 2019). | Foto: Foto: Miroslav Benda

Organizátoři z TJ Spartaku Klenčí, Hlemýždi Chodska a Městys Klenčí pod Čerchovem ale bleskově zareagovali a 16. října se v Klenčí poběží. Bude se jednat o 1. ročník akce Rozběháme (i) Klenčí a bude určen pro děti i dospělé. Co se týče celoročních seriálu, tak se body z této akce budou počítat pouze dospělým v seriálu Hrbáček Běžec Chodska. Přihlášky jsou možné předem do čtvrtka 14.10. do 23:59 hod. Více informací i ohledně tratí naleznete na www.hlemyzdi-chodska.webnode.cz.