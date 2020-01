Šestnáct příznivců stolního tenisu, z toho dvě ženy, dorazilo před Vánoci do Hluboké, aby se v tamním sále kulturního domu utkali v devátém ročníku znovuobnoveného klání v ping pongu.

V Hluboké se uskutečnil devátý ročník turnaje ve stolním tenise. | Foto: Václav Vogeltanz

Pořadatelé z TJ Sokol Hluboká kromě domácích hráčů přivítali také nadšence ze Kdyně, Domažlic, Hostouně, České Kubice, Spálence a také Starce. Účastníci byli rozděleni do dvou skupin. V první skupině soupeřili muži ve věku od 15 do 60 let, ve druhé skupině zase ženy, mládež a senioři.