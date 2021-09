„Je to skvělý a super pocit. Byla tam výborná atmosféra. Jsem ráda, že se závody povedly i organizačně,“ odpověděla Jana Kašová na dotaz, co říká tomu, že vyhrála první závod domácího poháru.

Kašová byla favoritkou závodu, ale dlouho zaostávala za Annou Růtovou, kterou překonala až jednou z posledních vln. „Byly to nervy. V posledním finálovém heatu jsem měla zpočátku problémy najít správnou vlnu, protože zrovna byl odliv, kdy vlny nejsou úplně ideální, ale těžké jsme to měly všechny. Nakonec jsem našla správnou vlnu a vyšlo to,“ těšilo českou surfařku, která převážnou část roku žije v Portugalsku.

„Z evropských zemí je podle mě Portugalsko nejlepší, dobře se dá surfovat na severu Španělska u pobřeží Atlantiku a ve Francii,“ vysvětlila Jana Kašová.

Závodí pod hlavičkou pražského surfařského klubu a na Pyrenejském poloostrovu trénuje s místním klubem. „Snažím se stále zlepšovat. V Portugalsku jsou ideální podmínky pro surfování v oceánu, v nichž se závodí,“ vysvětlila Kašová.

Zatímco v Čechách patří ke špičkovým surfařkám, v Portugalsku se sama považuje spíš za průměrnou závodnici. „Ve srovnání s jinými státy jsme ještě docela pozadu,“ dodala sympatická surfařka.

Její slova potvrdil i předseda Českého svazu surfingu Matyáš Menšík. „Ale snažíme se krůček po krůčku přibližovat světové úrovni,“ řekl Menšík České televizi.

V nejbližší době by si Kašová chtěla zkusit start na portugalských závodech.

„Jsou otevřené i surfařům z mimo portugalských klubů. Do budoucna bych ráda zkusila olympijské hry, ale nevím, jestli jsou reálné, protože český surfing zaostává za tím světovým,“ nastínila.

Český pohár v surfingu bude pokračovat v prosinci na Bali a v březnu na Srí Lance. Celá série pak vyvrcholí v létě tradičním mistrovstvím republiky ve Francii. „Mým cílem je celkové vítězství. Byla bych ráda, pokud by se to povedlo, ale uvidíme, jak to půjde,“ přiznala surfařka.

V závodech surfingu se hodnotí technické provedení manévrů, triků na vlně.

Závodníci trénují i na suchu. „Někdy chodím běhat, trénuji na speciálním surfskate a dělám cviky pro surfaře,“ řekla Jana Kašová.

Surf včetně finů (ploutvičky) a leash (provázek spojující nohu s prknem) vyjde na 500 až 1000 Euro.