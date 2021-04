A když se to dá ještě spojit s prospěšnou věcí, je na světě akce hodná pozornosti. Přesně tak, jak se to povedlo poběžovickým organizátorům.

„Město Poběžovice ve spolupráci s Komisí pro zámek připravili na týden od 5. do 11. dubna zajímavou akci Virtuální běh pro zámek. Jedná se o běh na podporu zámku v Poběžovicích v podobě takzvaného virtuálního závodu. Virtuální je ale pouze tabulka výsledků, vše ostatní je reálné a je na každém z nás, kdy si závod odběhneme. Bližší informace jsou uvedené na webové stránce zamekpobezovice.cz/novinky, kde je také možnost zaregistrování se a výběru běžecké tratě. Výše startovného činí sto korun a touto částkou lze přispět na sbírkový účet zřízený pro záchranu zámku. Za absolvování běžeckého závodu obdrží všichni účastnický diplom,“ informuje vedoucí Městského kulturního a informačního střediska v Poběžovicích Jitka Molnárová.

Závod je určen pro všechny věkové kategorie. Pro děti i s překážkami, které budou připravené uprostřed zámeckého parku každý den od 10 do 17 hodin. Trasy jsou rozděleny na 500 metrů pro děti do šesti let, 1000 metrů pro děti od sedmi do jedenácti let, 1500 metrů pro mládež od dvanácti do sedmnácti let a dále pro dospělé na vzdálenosti 2 km, 3 km, 5 km nebo 10 km. Běžet se dá i kilometrová trať s kočárkem nebo stále populárnější canicross (běh se psem) na tratích dva, tři nebo pět kilometrů. Dokonce je možné virtuální závod absolvovat i na běžeckém páse s nastavením délky tří kilometrů a stoupání minimálně jednoho procenta.

Je možné absolvovat i více tras a jednotlivé výsledky poté zaslat na mailovou adresu info@pobezovice.cz.