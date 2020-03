Na rozdíl od většiny ostatních sportů se halová atletická sezona zkracovala uzavřením sportovišť kvůli pandemii koronaviru pouze o několik závěrečných akcí a většinu hlavních šampionátů a mítinků se ještě organizátorům podařilo uskutečnit.

I proto se závodníci jednoho ze dvou atletických klubů v okresním městě, AC Domažlice, mohou po zásluze pochlubit řadou čerstvých halových úspěchů.

První letošní skvělý výsledek zaznamenali již 19. ledna, kdy dokázali na Mistrovství Plzeňského kraje starších mládežnických kategorií a dospělých vybojovat celkem čtrnáct cenných kovů a tím se zařadit mezi nejúspěšnější oddíly z našeho kraje.

„Na tento úspěch navázali naši nejmenší závodníci, kteří 9. února dovezli pět medailí z krajského mistrovství ve víceboji mladších přípravek, které se uskutečnilo v plzeňském atletickém tunelu,“ pokračuje v dokumentaci výborné oddílové práce s talentovanými sportovními nadějemi vedoucí trenér mládeže chodského klubu Martin Pivoňka.

A další úspěchy pro AC Domažlice přibyly hned o nadcházejícím víkendu, kdy Barbora Krejčová zaznamenala ve vrhu koulí 12. místo na Mistrovství České republiky dorostenek v Ostravě.

„Tentýž víkend se konalo v pražské Stromovce Mistrovství Plzeňského kraje jednotlivců žactva a i zde jsme byli vidět! Naši borci vybojovali pět medailí a několik dalších míst v nejlepší desítce,“ vypočítává šéftrenér.

O týden později se opět v Ostravě-Vítkovicích konalo Mistrovství České republiky dospělých, na kterém se představili i nejlepší čeští vrcholoví atleti v čele s koulařem Tomášem Staňkem, dálkařem Radkem Juškou nebo velkou legendou běhu přes krátké překážky Petrem Svobodou. A mezi takovou atletickou´smetánkou´ se neztratil v závodě na 800 metrů ani běžec AC Domažlice David Špindler.

„A nebyla to v jeho případě pouze účast v rozběhu, který byl velmi silný, neboť v něm startoval finalista evropského šampionátu v Berlíně a pozdější republikový mistr Lukáš Hodboď. David se totiž mazácky chytil čelní skupiny a dokázal díky tomu postoupit na malé „q“ (dále postupující závodník ne na umístění v rozběhu, ale na dosažený čas – pozn. aut.) do nedělního finále. V něm vybojoval mezi ´půlkařskou´ špičkou vynikající sedmé místo,“ spokojeně se ohlíží za vystoupením svého oddílového kolegy Martin Pivoňka.

Velký punc klubovým úspěchům zanedlouho dodala dvojice Pavel Froněk a Jan Švígler na Mistrovství České republiky žactva v pražské Stromovce.

„Honza Švígler vybojoval nádherné, i když mezi sportovci velmi nepopulární, čtvrté místo v běhu na 1500 metrů. Nechtěl taktizovat, věděl, že pole favoritů je silné, a tak tedy začátek závodu odtáhl. I když tak trochu nedobrovolně, protože ho před sebe doslova dostrčil pozdější vítěz Dudycha. Honza dokázal až do závěrečných kol držet krok s další trojicí běžců a bylo jasné, že cenné kovy si rozdělí tato čtveřice. Skupinka mu ale nakonec utekla a na něj zbyla bohužel jen ta ´brambora´. Hlavu ale nevěší a bere to jako motivaci do hlavní části sezony, která se odehraje na dráze,“ komentuje skvělé účinkování svého svěřence kouč.

Samozřejmě ho výsledkem na republikovém šampionátu této věkové kategorie ještě více potěšil další z jeho atletické ´smečky´ Pavel Froněk. Dokázal se na MČR kvalifikovat dokonce ve dvou disciplínách, a to v běhu na 60 m překážek a ve skoku vysokém. Na překážkách si dokázal zaběhnout o desetinu vteřiny lepší nový osobní rekord a jen kousíček ho dělil od překonání hranice devíti vteřin. Za výkon 9,01 sekundy nakonec bral výborné dělené třinácté místo.

Ve druhém dnu pak Froněk nastoupil na jeho silnější disciplínu. Ve skoku vysokém dokonce patřil mezi užší skupinku kandidátů na cenný kov. „Tento fakt dokázal Pavel ustát hlavně hlavou a až na jednu opravu skákal na všech postupných výškách čistě, což mu v koncovce hrálo, jak se říká, do karet. Výšku 184 cm dokázal překonat hned prvním pokusem, tím si vylepšil osobní rekord o 3 cm a zároveň se dostal do vedení. Na další výšku již pokračovali pouze tři závodníci a jen se čekalo, kdo si vyskáče medaili nejcennější. Laťku ve výšce 186 cm dokázal skočit pouze největší favorit závod Jan Denneberger z Brna a mezi Pavlem a kolínským výškařem Matyášem Čudlým rozhodoval zápis předchozích výšek. Jelikož Pavel dokázal překonat 184 cm na první pokus, tak si tím vybojoval stříbrnou medaili z Mistrovství České republiky žactva,“ nadšeně popisuje Pivoňka.

Oba zmínění atleti tak dokázali navázat na úspěšné vystoupení vrhačky Kubouškové z minulých let.

Na závěr českého mistrovství se ukázaly a hlavně nabraly mnoho cenných zkušeností běžecké štafety ve složení: Froněk / Švígler / T. Zitterbart / M. Zitterbart a Vecková / Šetlíková / Gally / Kulenová. Štafeta hochů finišovala ve svém běhu jako pátá, dívky ještě o místo lépe.

Velice úspěšnou halovou sezonu zakončily oddílové starší přípravky v neděli 8. března na Mistrovství Plzeňského kraje na pražském Strahově. Výprava AC Domažlice se vrátila s jedním titulem, celkem pěti cennými kovy a dalšími 22 umístěními v nejlepší desítce mladých krajských atletů a atletek.

Titul vyválčil David Cihlář na 60 m překážek. Stříbrné medaile si na krk pověsili ve skoku dalekém opět David Cihlář, Miroslav Man v běhu na 150 m a štafeta na 4x 200 m ve složení Cihlář / Man/ Petrásek / Simkovič.

„Závody, které měl ve své režii právě náš oddíl pod ředitelským postem Zdeňka Šilhánka, proběhly bez komplikací i přes velký počet závodníků. Medailistům gratulujeme a můžeme v klidu říci, že na Domažlicku náš oddíl neměl v halové sezoně konkurenci,“ rekapituluje kouč a k současné situaci dodává: „Momentálně trénujeme na dálku. Svěřencům rozesíláme tréninkové plány na doma. Jestli vůbec začne dráhová sezóna včas netušíme, ale přípravu na to směřujeme.