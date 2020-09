Turnajový primát pro Jiřího Kouckého

Mezinárodního turnaje pro neregistrované tenisty starší 60 let se zúčastnilo 16 hráčů. Z toho sedm z Německa, pět domácích, dva ze Staňkova a po jednom z Klenčí a Mimova. Do dvouher se přihlásilo 12 hráčů a do čtyřhry 8 párů.

Účastníci tenisového turnaje veteránů nad 60 let v Holýšově. | Foto: Foto: TJ Holýšov.