Fotbalového setkání se zúčastnilo sedm družstev, která se mezi sebou utkala systémem každý s každým.

Konkurenci letos neměl tým s názvem Pivní Válec, jenž vyhrál všech šest duelů s impozantním skóre 21:3. Na druhém místě se se ziskem jedenácti bodů umístil No Limit° a bronzovou trofej vybojovali fotbalisté FDF.

I přesto, že účast týmů byla slabší než vloni a díky nevyzpytatelné přírodě visel nad konáním akce otazník, turnaj si všichni zúčastnění náležitě užili.

„Ještě den před turnajem to vypadalo, že se hrát nebude. Na hřišti totiž stála voda, což by byla obrovská škoda. Díkybohu se počasí pomalu umoudřilo a hřiště většinu vody nasálo,“ ulevil si Jan Zavadil, organizátor turnaje.

No Limit°.Zdroj: Jan Zavadil

Stejně jako při loňské premiéře, i druhý ročník Soccer Cupu měl charitativní nádech. Vloni fotbalisté vybírali na nemocnou Sofinku, letos zase na novorozenecké oddělení Nemocnice ve Stodě.

„Společně s darem od firmy pana Bozděcha s Hrstkou jsme vybrali 5380 Kč, které byly formou šeku předány primářce dětského oddělení Nemocnice Stod paní Vrbové a následně budou zaslány na konto nemocnice. Upřímně jsem čekal ještě o tisíc dva víc, ale myslím si , že v téhle době pomůže jakákoliv částka,“ pochvaloval si Jan Zavadil, mimo jiné člen stříbrného týmu No Limit°.

Turnaj v Únějovicích vyhrál Pivní Válec.Zdroj: Jan Zavadil

Turnaj se zkrátka vydařil po všech stránkách a už teď Zavadil spřádá plány na další akci. „Pokud bude situace okolo covidu dobrá, plánuji v lednu příštího roku uspořádat druhý ročník Golden Cupu, zimní turnaj,“ prozradil Zavadil a následně nezapomněl poděkovat.

„Velké díky patří především stálým sponzorům turnaje (firma pana Pittra a restaurace pana Kastla), kteří se finančně podíleli na podpoře Soccer Cupu i novorozeneckého oddělení nemocnice Stod. A v neposlední řadě i týmu MFK Totální Ťukec, který se na místě také podílel nezanedbatelnou částkou, kterou přispěl. Dále patří velké díky domácímu oddílu, respektive výboru, že nám tady dovolil tento turnaj uskutečnit. Velice si vážím vstřícného jednání paní Mastné, pana Kacerovského, pana Pluhaře a předsedy klubu pana Chvala,“ liboval si Jan Zavadil. „A pokud to situace dovolí, určitě bychom i příští rok zvolili tuto lokalitu a zázemí,“ uzavřel.

Výsledky turnaje: Domažlická Esa – Pivní Válec 1:3, MFK Totální „Ťukec“ – SKP 0:5, No Limit°- FDF 1:1, Sparta Alkohol – MFK Totální „Ťukec“ 0:0, FDF – Domažlická Esa 1:0, SKP – No Limit° 0:0, Pivní Válec – FDF 3:0, No Limit°- Sparta Alkohol 1:0, Domažlická Esa- SKP 3:1, MFK Totální „Ťukec“ – No Limit° 1:6, SKP – Pivní Válec 1:2, Sparta Alkohol – Domažlická Esa 0:3, FDF-SKP 0:2, Domažlická Esa – MFK Totální „Ťukec“ 5:0, Pivní Válec – Sparta Alkohol 4:0, No Limit°- Domažlická Esa 2:1, Sparta Alkohol – FDF 0:3, MFK Totální „Ťukec“ – Pivní Válec 1:6, SKP – Sparta Alkohol 1:2, Pivní Válec – No Limit° 4:0, FDF – MFK Totální „Ťukec“ 3:0.

Konečná tabulka turnaje: 1. Pivní Válec (21:3, 18 bodů), 2. No Limit° (10:7, 11), 3. FDF (8:6, 10), 4. Domažlická Esa (13:7, 9), 5. SKP (10:7, 7), 6. Sparta Alkohol (2:12, 4), 7. MFK Totalní „Ťukec“ (2:25, 1).

Nejlepší střelci: 7 branek – Demeter, 6 branek – Kužma, 5 branek – Váchal, Gondek, 4 branky – Kováč, Němec. Nejlepší brankář: Martin Pluhař (No Limit°). Nejlepší hráč: Pavel Váchal (No Limit°) – zvolen zástupci nejlepších mužstev.