„Auto nejelo tak, jak jsem si představoval. Po dlouhé době jsme ho ladili, ale zřejmě se to úplně nepodařilo. Auto jsme nastavovali na brzdy a mysleli jsme si, že jsme to provedli dobře. Ale jedna věc je vidět to na přístrojích a druhá věc je skutečnost v tom autě. Nebyli jsme schopní v průběhu závodu reagovat, takže pak člověk nepodá stoprocentní výkon. Budeme to muset znovu přenastavit a přeladit,“ uvedl osmačtyřicetiletý závodník rallye.

Po technické závadě s Fordem Fiesta na Rallye Šumava Klatovy a nedokončeném závodu na Slovakia Rallye Tatry zvolil pro závod v okolí Plzně vůz Škoda Fabia.

„Vzhledem ke konkurenci, která tentokrát byla opravdu velká, je páté místo a zisk bodů samozřejmě super, ale chtěli jsme být o trochu výš, protože jsme jeli na skoro domácí soutěži,“ konstatoval Trněný.

Lak Racing Rallye Plzeň siz organizačního hlediska pochvaloval.

„Soutěž byla fantasticky připravená. Tratě byly podobné loňskému roku. Musím říct, že pořadatel předvedl stoprocentní práci. Je úžasné, že se rallye po desítkách let obnovilaa věřím, že naváže na svou tradici. Sešlo se hodně diváků, obzvlášť v okolí Plzně, takže popularita tohoto sportu je tady velká,“ potěšilo Trněného.

Tento týden posádka Trněný – Pritzl Agrotec pojede Petronas Rally Hustopeče, která je součástí mistrovství Česka i Slovenska. „Už zase pojedeme s fordem, nikoliv s fabií. Příští týden mě čeká závod v Itálii, kde se koná druhý podnik mistrovství Evropy do vrchu. Červen je nabitý,“ je smířený pilot rallye Karel Trněný.

