Svůj druhý start na legendární Rallye Dakar proměnil Karel Trněný z Meclova na Domažlicku ve skvělý výsledek. V celkovém pořadí mezi automobily dojeli se spolujezdcem Michalem Ernstem na voze Ford F-150 EVO na 23. místě.

Česká posádka Karel Trněný - Michal Ernst v cíli 46. ročníku Rallye Dakar. | Foto: Foto: Workoutland racing

„Je to neuvěřitelný výsledek, jako z říše snů,“ hlásil v cíli poslední 12. etapy vysmátý Karel Trněný na Facebooku svoji stáje Workoutland ACCR Czech Team.

Na krku se mu leskla pamětní medaile. „To je nejdražší medaile na světě, ale stálo to za to. Mluvit o splnění snu je slabé slovo,“ doplnil 50letý jezdec a nijak neskrýval, že je v obrovské euforii.

„Dokázali jsme získat to, po čem jsme strašně toužili. Z umístění máme obrovskou radost,“ doplnil.

V poslední etapě chtěl uhájit 25. místo, ale nakonec si ještě o dvě příčky polepšil.

„Já jsem se celou dobu vyhýbal průběžným výsledkům, abych neměl touhu jet rychleji, nebezpečněji,“ pokračoval dobře naladěný Karel Trněný a měl slova chvály i pro svého spolujezdce.

„Michal dělal svoji práci fantasticky, krotil mě,“ usmíval se. Poté, co loni závod nedokončil, měl letos při návratu na 46. ročník kultovní Rallye Dakar, která se ale v roce 2020 přesunula do Saúdské Arábie, jasný cíl – dostat se do cíle. Ale ten se podařilo ještě vyšperkovat.

„Pořád mně nedochází, že jsem tady. Jsem vděčný týmu, že připravili úžasné auto. Mechanici jeli na tisíc procent, děkujeme i všem partnerům a všem lidem, kteří se na tom podíleli,“ vzkázal Trněný ještě z Džiddy.