Díky obrovskému úsilí všech mechaniků se však podařilo vůz Ford F-150 EVO opravit tak, aby se postavil na start druhé etapy s 431 soutěžních km do Úly plné skal a kamení.

„Kluci makali pod vedením Bohumíra Svobody celou noc a podařilo se auto dát do pořádku,“ informoval tým na svém facebookovém profilu Workoutland Racing fanoušky. Navzdory obrovské ztrátě pokračuje rallyový jezdec z Meclova na Domažlicku v závodě, aby splnil svoje předsevzetí. „Letos chceme Dakar hlavně dokončit, abychom nasbírali zkušenosti do dalších ročníků,“ prohlásil Karel Trněný v rozhovoru pro Deník před odletem do Saúdské Arábie s tím, že projekt stáje je tříletý.

A úsilí celého týmu se vyplatilo, po úterní etapě se posádka Trněný - Horyl posunula o více než padesát míst a do středeční etapy Úla - Háil (669 km/447 km soutěžní zkouška) vyrazila z 97. příčky.

Trněný bude na Dakaru spoléhat i na mechanika, který byl u Lopraise