Tento tým tak navázal na druhé místo z I. ročníku a čtvrté místo z loňského ročníku. Letošního ročníku se zúčastnila mužstva z Domažlicka, Klatovska i Plzně a opět se tak proti sobě utkala mužstva s hráči od IV. třídy po I. A třídu.

Nejlepší hráč: Patrik Gondek – Domažlická Esa

Nejlepší Brankář: Tomáš Černý – Rytíři Plzeň

Nejlepší střelec: Václav Kaas – FDF (14branek)

Skupina A:

1. Rytíři Plzeň 21:0 12b

2. Slavoj Houslice 4:8 7b

3. No Limit° 10:8 6b

4. Knechti z Osvračína 3:12 4b

5. MFK Totální ťukec 1:10 0b

Skupina B:

1. FDF 26:3 12b

2. Domažlická Esa 3:4 7b

3. Sokol Osvračín 10:8 6b

4. Drtiči 0:13 2b

5. MFK Totální ťukec 3:5 1b

Čtvrtfinále:

Rytíři Plzeň – Drtiči 2:0

No Limit° - Domažlická Esa 0:6

Slavoj Houslice – Sokol Osvračín 0:2

Knechti z Osvračína – FDF 0:8

Semifinále:

Rytíři Plzeň – Domažlická Esa 2:7

FDF – Sokol Osvračín 4:2

O 3. místo:

Sokl Osvračín – Rytíři Plzeň 2:6

Finále:

FDF – Domažlická Esa 3:3 (2:3 na PK)

Nejlepší hráč turnaje Patrik Gondek (vlevo) s pořadatelem.Zdroj: archiv J. Zavadila

Jan Zavadil (Pořadatel turnaje): "Začnu nejprve takto – vše špatné je pro něco dobré, po loňském druhém ročníku se sedmi týmy v pěkném areálu v Únějovicích jsme museli kvůli oslavám tamního klubu a především neochotě tamního správce pana Bláhy změnit působiště. Nemám mu to za zlé, neboť letošní ročník se povedl více než loňský. Nicméně se sluší poděkovat předsedovi tamního klubu Kamilu Kacerovskému za zapůjčení ozvučení na letošní ročník. Díky uvedeným skutečnostem jsme museli hledat novou lokalitu – pěknou a finančně nenáročnou. A toto se nám povedlo, po oslovení tří klubů se mi ozval starosta Osvračína a předseda zdejšího klubu Míra Duchoň s tím, že by zdejší Sokol měl zájem akci pořádat. Malebný stadion nedaleko Staňkova nabídl hráčům perfektní zázemí (sprchy, restaurace i nádherně udržovaný zelený trávník). Jako každý rok jsem i letos postavil i já tým – No Limit°, vzhledem k absenci některých hráčů se nám letos nedařilo a po předloňském pátém místě (z 19 týmů) a loňském druhém místě (ze 7 týmů) jsme skončili letos na šestém místě. Hlavní však bylo vidět se s klukama a vybrat nějakou částku, kterou bychom podpořili oddělení pro nejmenší ve stodské nemocnici. Turnaj se odehrál bez větších emocí, kdy rozhodčí udělili pouze dvě žluté karty. I to svědčí o tom, že hráči si přijeli turnaj užít a „stmelit“ partu. Chtěl bych tímto poděkovat všem našim sponzorům především panu Pavlu Pittrovi ze Staňkova, který již od počátku turnaje pro nás zajišťuje výrobu medailí a bannerů, dále panu Janu Kastlovi, jenž nám dodává poukazy do své restaurace, dále nově panu Janu Halíkovi, jehož společnost pořádající letní festivaly nám poskytla „merch“ a fotbalovému hřišti v Klatovech za poukazy na fotbalgolf. Největší díky pak patří firmě pana Bozděcha a Hrstky, která turnaj již i v době covidu podporovala a samozřejmě Sokolu Osvračín za poskytnutí zázemí a pomoc s realizací turnaje. V neposlední řadě musím zmínit i Michala Ratha z Klatov, který ač není fotbalovým rozhodčím, turnaj se Zdeňkem Přibylem, rozhodčím z OFS Plzeň-město, skvěle odřídili a za to jim patří velký dík. Již teď slibuji, že na příští rok je ještě o jednoho rozhodčího posílím. Na turnaj si našlo cestu i zhruba 30 až 40 diváků, kteří viděli v akci hráče týmů hrajících krajské soutěže jako Kdyně, Luby, Klatovy B, Úněšov a další. Zkrátka ze všech stran panovala spokojenost, jejíž výsledkem je to, že příští ročník se opět uskuteční v Osvračíně, což přislíbil po turnaji osvračínský starosta Miroslav Duchoň.“

Autor: Redakce