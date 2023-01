Například ve skupině C o druhém postupujícím FC Hobíci rozhodlo až čtvrté kritérium, a to rozdíl ve skóre v minitabulce, neboť tři mužstva měla shodně po šesti bodech a v minitabulce získala všechna také shodně tři body.

Ve skupině A pak o obou postupujících rozhodlo dokonce až dodatečné kritérium, a to více vstřelených branek. První tři mužstva měla shodně šest bodů, v minitabulce měla také shodně bodů a také rozdíl ve skóre byl u všech tří nula. Nakonec postoupili Sokol Mrákov s Touškovem se skórem 2:2 a černý Petr zůstal mužstvu 50 Shades of futsal se skórem v minitabulce 1:1. O pořadí na prvních dvou postupujících místech se tak vzhledem k remízovému vzájemnému utkání rozhodlo losem, ten vyhrál Touškov a postoupil tedy z prvního, Mrákov pak z místa druhého.

Turnaj přinesl i mnohá překvapení, když v play-off postupně po penaltách vypadli vítězové ranních skupin s „papírově slabšími mužstvy“. Nejprve vypadlo mužstvo FC Nikomu nabité hráči A/B týmu Přeštic s mužstvem Excelent team (Chlumčany) a poté vítěz prvního ročníku Bílkova tvrz, s hráči jako exviktorán Tomáš Kepl, Vojtěch Knopf, Pavel Váchal či Václav Uzlík, narazil s mužstvem Sulkova. Ve čtvrtfinále pak dle očekávání většiny porazilo mužstvo FC Hobíci tým Touškova, ten však soupeři nic nedaroval a vynutil si alespoň penalty, ve kterých byli šťastnější rokycanští Hobíci. V posledním čtvrtfinálovém duelu pozdější vítěz turnaje FITKOBOYZ smetl 4:0 mladý tým Mrákova.

V semifinále mladý Excelent team z Chlumčan vzdoroval pozdějšímu vítězi, ale nakonec podlehl „pouze“ 0:1 FITKOBOYZ. Sulkov v druhém semifinále podlehl stejným výsledkem mužstvu FC Hobíci. V následném utkání o 3. místo pak Sulkov podlehl 0:4 Excelent teamu. Finálový duel výsledkem 4:1 ovládl tým loňských klatovských vítězů, letos hrající pod názvem FITKOBOYZ (s hráči Jako Aleš Strolený – 1. FK VIAGEM Příbram nebo Jindřích Sojka – Jiskra Domažlice) nad mužstvem FC Hobíci.

SKUPINY:

Skupina A:

1. TOUŠKOV 6b 6:3

2. MRÁKOV 6b 6:4

3. 50 SHADES OF FUTSAL 6b 3:1

4. BĚLSKÝ MIGY 0b 3:10

Skupina B:

1. FC NIKOMU 12b 7:3

2. SULKOV 6b 9:6

3. FC VALLECAS 6b 4:7

4. RAFANI 4b 2:7

Skupina C:

1. FITKOBOYZ 12b 13:2

2. FC HOBÍCI 6b 9:4

3. MAXIM TEAM 6b 13:11

4. DOMAŽLICKÝ ESA 6b 8:8

5. DIVOČÁCI 0b 1:19

Skupina D:

1. BÍLKOVA TVRZ 12b 10:3

2. EXCELENT TEAM 6b 7:6

3. FIFA STREET 6b 4:6

4. CHODSKÝ JELITA 4b 5:7

5. KŘÍDLA SOVĚTŮ 1b 4:8

PLAY OFF:

ČTVRFINÁLE:

TOUŠKOV – FC HOBÍCI 2:2 (2:3 na PK)

FC NIKOMU – EXCELENT TEAM 1:1 (1:2 na PK)

FITKOBOYZ – MRÁKOV 4:0

BÍLKOVA TVRZ – SULKOV 2:2 (2:3 na PK)

SEMIFINÁLE:

EXCELENT TEAM – FITKOBOYZ 0:1

FC HOBÍCI – SULKOV 1:0

O 3. MÍSTO:

SULKOV – EXCELENT TEAM 0:4

FINÁLE:

FITKOBOYZ – FC HOBÍCI 4:1

NEJLEPŠÍ HRÁČI:

Nejlepší brankář: Aleš Strolený (FITKOBOYZ)

Nejlepší střelec: Jan Havlíček (MAXIM TEAM)

Nejlepší hráč: David Lehký (FC HOBÍCI)

„Nejprve musím říct, že jsem rád a děkuji členům výboru TJ a především končícímu předsedovi panu Králikovi, že jsme se s Tělovýchovou na pronájmu nakonec domluvili ke spokojenosti obou stran i vzhledem ke zvýšení energií a následnému polovičnímu nárůstu ceny pronájmu haly. Hala je v Holýšově pěkná a byla by škoda turnaj uskutečnit jinde i vzhledem k tomu, že je pro všechna mužstva Holýšov dobře dostupný a dojezdově srovnatelný. Turnaj byl původně plánován pro 10-12 mužstev, ale jak se mužstva postupně hlásila, vyhodnotili jsme si, že bychom turnaj udělali pro 16 mužstev. Nakonec jsme turnaj uskutečnili pro 18 mužstev a to jsme tři mužstva včetně jednoho z Mostu ještě museli odmítnout. Za ty roky co se pohybuji, jako rozhodčí ve fotbale jsem si vytvořil nějaké kontakty (na utkáních, na turnajích.) a další mezi přáteli, oslovil jsem proto opět na konci září přes dvě desítky známých, přátel a také jsme na turnaj upozornili na webových médiích.Výsledkem byl jeden z největších turnajů na Domažlicku za poslední léta. Pro mě osobě je super, že se opět propojil fotbal na nejnižších úrovních s tím ve vyšších soutěžích a že například ve čtvrtfinále došlo k nejednomu překvapení. Během turnaje nedošlo k vážnějšímu zranění ani k žádným excesům z řad hráčů, bylo vidět, že si všichni přijeli zahrát a zpříjemnit víkend. Tomu pomohli i rozhodčí turnaje Michal Homr s Filipem Cimickým, kteří udělili za celý turnaj celkem tuším jen 5 žlutých karet. Turnaj hodnotím velmi kladně. Popravdě jsem měl z organizace takhle velkého turnaje zprvu trošku respekt. Turnaj není jen o tom nakoupit ceny a sehnat rozhodčí. Je to o tom nastavit turnaj jako takový, aby mužstva nemusela dlouho čekat a měla nějaký komfort jako např. systém turnaje, při příjezdu rozdělit šatny, zajistit občerstvení, soupisky mužstev, týmové focení mezi zápasy atd… to se vše zvládlo, troufám si říct na jedničku. Nejdůležitější a ne zcela nejlehčí věcí v dnešní těžké době je však sehnání sponzorů, rozhodli jsme se již od prvního ročníku jít cestou oslovení menších sponzorů. Našimi dlouholetými sponzory jsou firma TOOL Technik s.r.o. z Holýšova pánů Bozděcha a Hrstky a firma Servis PC ze Staňkova pana Pittra, která nám zajišťuje medaile a bannery. Dárkové poukazy nám pak poskytli Kvíčovická cukrárna paní Klesové, Bar 66 prostřednictvím pana Smazala, Villa Restaurant Staňkov pana Kastla, Fotbalgolf Klatovy prostřednictvím pana Pelnáře a firma West Music, pořádající hudební festivaly v okolí poskytla prostřednictvím pana Halíka merch pro nejlepší hráče. Novým sponzorem se pak stala paní Gabriela Mašlonková, která má nově v Holýšově pobočku Allianz pojišťovny. V neposlední řadě je potřeba poděkovat i ředitelce Základní školy v Holýšově paní Monice Hynčíkové za poskytnutí šaten. Všem sponzorům bych tímto rád ještě jednou poděkoval a věřím, že vzájemná spolupráce bude pokračovat i v dalších letech. V létě mužstva opět oslovíme ohledně účasti na našem letním turnaji, z něhož část výdělku každoročně putuje na dobročinné účely, poslední roky na novorozenecké oddělení nemocnice ve Stodě. Již teď se mi v hlavě honí však myšlenky, jak náš zimní turnaj ještě posunout dále. Rozšiřovat turnaj však z časových a kapacitních důvodů na více mužstev určitě neplánujeme. Myslím, že 18 mužstev byl maximální možný počet tak, aby se vše zvládlo a mužstva dlouho nemusela čekat,“ řekl k turnaji zakladatel turnaje Jan Zavadil.

Autor: Redakce