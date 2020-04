Vodácký sport je bezesporu záležitostí hlavně outdoorovou a zimní pauza se vodním slalomářům z klubu Sedmička v Horšovském Týně už stejně jako každý rok zdála neúnosně dlouhá. Až konečně přišel dlouho očekávaný termín 9. až 16. března a s ním i odjezd skupinky mladých členů oddílu v rámci Sportovního centra mládeže (SCM) na tréninkové soustředění do Francie.

„V Čechách se v tu dobu začalo hovořit o různých opatřeních ohledně šíření koronaviru, který již postupoval Itálií a začal se šířit dál Evropou. Dostatečně vybaveni dezinfekčními prostředky a rouškami jsme se rozjeli do zatím klidnějších částí Francie. Do cíle vzdáleného 1750 kilometrů v lokalitách Saint Pé de Bigorre a Pau dorazily čtyři mikrobusy s celkem třiceti účastníky po osmnácti hodinách. Ale odměnou za úmornou cestu pro nás bylo ideální pyrenejské březnové počasí v podobě sluníčka a teplot okolo dvaceti stupňů. Prostě přímo k opalování,“ popisuje ideální podmínky pro trénink šéf a trenér Sedmičky Ladislav Hojda.

V Pau na řece Gave de Pau stojí hodinový trénink 250 Eur. „Za ty peníze to byl luxus i s výtahem lodí. Proto jsme nelenili a co nejvíce jezdili. Nohy závodníků netrpěly a stíhalo se tak mnohem více tréninkových jízd,“ pokračuje kouč a nezapomene zmínit i jednu z prospěšných relaxačních metod. Každý večer totiž všichni účastníci soustředění odevzdali své mobilní telefony na určené odkladiště, a to byla pro většinu ´závisláků´ opravdová zkouška výdrže být plně offline. Na druhou stranu každé ráno byli vyspalí do růžova a plni sil do dalšího trénování!

„Počasí ve Francii bylo tři dny slunečné na opalování a další tři dny nám pršelo a foukalo. Když opět došlo k oteplení, tak přišla ledová sprcha v podobě SMS, která nám ohlásila, že se začínají uzavírat hranice a hrozba koronavirové nákazy se doplazila plně i do Francie. Tak jsme si po obědě sedmý den zabalili a prchli z Francie do bezpečí domova. Po návratu do Čech jsme ještě společně strávili čtrnáct dní v karanténě na chatě. Byla to taková větší pánská jízda. Děvčata musela mít karanténu doma a bez kluků,“ směje se Ladislav Hojda.

Zahraniční soustředění mělo být kvalitní přípravou pro novou závodní sezonu 2020. „Nouzový stav však vše změnil, a tak nám nezbývá než čekat, až opět budeme moci společně sednout do lodí a začít plně trénovat a závodit,“ uzavírá trenér horšovskotýnského klubu.