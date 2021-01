Ani podzimní část nové sezony 2020/21 v kolektivních sportech neproběhla podle plánů a basketbal nebyl v koronavirových stopkách žádnou výjimkou…

Bude už konečně lépe?

Zamýšlí se nad tím na přelomu starého ´covidového´ a nového ´nadějného´ roku předseda basketbalového klubu BK Jiskra Domažlice MUDr. Tomáš Budka:

„Tak nám ten nejpodivnější rok, co má paměť sahá, skončil. Těšili jsme se všichni na rodinnou pohodu Vánoc a blízkost našich nejbližších. A po Vánocích na start do nového roku. Ten byl v minulých letech vždy plný předsevzetí, očekávání a nadšení, že se podaří něco nového, lepšího. Tohle mně momentálně schází. Nejsem jistě sám, koho doba koronavirová už unavuje, vyčerpává, nebojím se říct i dusí. Ale co je ještě horší, je spíš pocit bezmoci, skoro beznaděje z dalšího vývoje. To vše je způsobené především činností vlád většiny zemí a pohříchu ta naše stojí v tomto směru v popředí všech těch nesmyslů, zmatků, zvratů v opatřeních a naprostého odtržení od reálného života. S postupujícím časem, narůstajícím počtem navzájem si odporujících nařízení, vyhlášení a opatření, ve mně vzrůstá nedůvěra v celou tu chiméru okolo celosvětové pandemie. Každou chvíli slyšíme, jak někde testy vycházejí nepřesvědčivě – tu negativní, pak zase pozitivní a do třetice zase negativní, viz například nedávno ve fotbalové Slavii Praha.

Nikdo nám ještě neřekl, jaké ta doba plná zákazů, útlumů podnikání i lidských činností, sportování, vzdělanosti, odkládání jiné zdravotní péče, třeba i o onkologicky nemocné, a omezení sociálních kontaktů, napáchala škody na lidském zdraví, životech, rodinném soužití a vztazích mezi lidmi. O ekonomice individuální i celospolečenské ani nemluvě. Jsem přesvědčen, že v těchto aspektech došlo ke škodám podstatně větším, než samotný Covid-19 napáchal na zdraví a životě lidí.

Mám opravdu velké obavy, že náš sportovní život se jen tak nevzpamatuje. Že sezona 2020-21, ze které jsme si užili sotva čtyři týdny, zůstane zapsaná v historii jako druhá po sobě nedokončená. To by nás však nemělo brzdit v individuálních sportovních aktivitách. Pečujme o své tělesné schránky jak jen to jde, veďme naše ratolesti k pohybu na čerstvém vzduchu, ať jsou naši sportovci alespoň trochu připraveni naskočit do aktivní přípravy s míčem v halách a tělocvičnách.

A nakonec se přimlouvám za to, abychom do nového roku 2021 vkročili s optimismem. Lidstvo si vždy s jakoukoli nemocí v globále nakonec poradilo, lidský organismus je variabilní, přizpůsobivý a nad tím malým zloduchem nakonec zvítězí!

Stejně jako v sebe sama, tak věřme v to, že pořád bude vítězit sportovní duch, soutěživost a ctižádost být stále lepšími.

Do nového roku tedy všem přeji, aby tahle největší výhra přišla co nejdříve a ať je rok 2021 už normálnější než byl ten právě uplynulý.“