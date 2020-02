V Česku se už výš hrát nedá! Vrcholem pyramidy basketbalových soutěží je extraliga.

Už působení v ní je úspěchem, ať už se jedná o mládežnické nebo dospělé kategorie. Z týmů domažlického klubu BK Jiskra se do ní probojovali mladíci věkové kategorie U14. A nejen to. Oni v české skupině A po čtyřech zápasech okupují skvělé druhé místo se třemi výhrami a jen jednou porážkou.

Tu po boji (77:83) utrpěli na Sokolu Pražském po předchozí hladké výhře v Nymburku nad tamní basketbalovou akademií 72:57.

A aktuální vystoupení na palubovkách soupeřů skončilo v obou případech plnou porcí importovaných bodů!

Sluneta Ústí nad Labem U14 – Jiskra Domažlice U14 61:96

V sobotu brzo ráno odcestovala ´čtrnáctka´ ke svému třetímu extraligovému zápasu na sever Čech do Ústí nad Labem, kde na ně čekali borci místního basketbalového klubu BK Sluneta. Podle tabulkového postavení byli Domažličané papírovými favority, ale začátek utkání tomu příliš nenasvědčoval.

Chodové sice v první čtvrtině zaznamenali čtyři tříbodové koše, přesto po ní vedli o pouhé tři body.

„Od druhé čtvrtiny jsme však domácí začali přehrávat hlavně ve hře jeden na jednoho, přesnou střelbou ze střední vzdálenosti a dobrým doskokem na obranné polovině. Do poločasu jsme si tak vypracovali náskok 26 bodů,“ popsal průběh prvního duelu šéftrenér mládeže domažlického klubu Josef Prettl.

Ve druhém poločase hráči Jiskry svůj náskok ještě navýšili a zaslouženě vysoko zvítězili.

„Na palubovce si všichni spravedlivě rozdělili herní minuty a všichni hráči, kteří do zápasu nastoupili, předvedli kvalitní kolektivní výkon. O dobré a hlavně kolektivní hře svědčí zejména to, že šest hráčů zaznamenalo dvojciferný počet bodů. Co se týká jednotlivců, vyzdvihl bych Lukáše Váchala, který ke kvalitní hře přidal tentokrát i střeleckou úspěšnost. Ze sedmi střeleckých pokusů šest proměnil,“ doplnil kouč.

Čtvrtiny: 25:28, 5:28, 14:18, 17:22. Dvojky: 20:35. Trojky: 2:5. Trestné hody: 28/15:25/11. Fauly: 21:24. Rozhodčí: Matys, Vrla.

Sestava a body Domažlic: Záhoř 18, Paidar 15 (2), Šindler 15 (1), Holý 15, Váchal 14, Thurnwald 9 (2), Michal 4, Mach 2, Berka 2, Vondraš 2, Konop.

Výsledky 4. kola: Tygři Praha – Plzeň 62:53, České Budějovice – Sokol Pražský 85:55, Pelhřimov – Nymburk 64:72.

Tygři Praha U14 – Jiskra Domažlice U14 64:73 (PP)

O den později čekal domažlické mladíky o poznání těžší soupeř. V pražské sportovní hale Jeneč na ně čekal klub BŠ Tygři Praha.

„Podle postavení v tabulce a dostupných informací jsme věděli, že tento zápas bude velice těžký a také velice důležitý na cestě k vysněnému cíli, kterým je postup do finále mistrovství České republiky. Hráči tak vstoupili do zápasu namotivováni a od prvních minut se hrál oboustranně skvělý basketbal ,“ uvedl Josef Prettl.

Chodové si v závěru první čtvrtiny vypracovali osmibodový náskok, o který však ve druhé herní části rychle přišli a do šaten se tak odcházelo za vyrovnaného stavu 27:27.

„Bohužel vstup do druhého poločasu byl jako ve zlém snu. Domácí vlétli na palubovku jako uragán a za čtyři minuty zaznamenali jedenáct bodů, zatímco my žádný. Jejich tlak jsme se snažili přibrzdit oddechovým časem, ale i po něm domácí hráči pokračovali v agresivní celoplošné obraně a u nás se kupily ztráty a neproměňování vyložených příležitostí,“ i s odstupem se durdil trenér.

Tygři si postupně vybudovali až devatenáctibodový náskok 50:31 a přestože v závěru třetí čtvrtiny se Domažličanům podařilo zabrat, do posledního herního dějství vstupovali s třináctibodovým mankem.

„V tuto chvíli jsem se rozhodl pro riskantní a velice agresivní obranu, zdvojování hráčů a napadání hráče s míčem a tento tah se začal vyplácet. Domácí pod velkým tlakem začali dělat chyby, nedařil se jim přechod do protiútoku a naši kluci bod po bodu ukrajovali z jejich náskoku. Na palubovce hrál prim zejména Tomáš Šindler, který zaznamenal devět bodů v řadě a v poslední minutě se mu podařilo vyrovnat. Zápas tak za stavu 58:58 poslal do prodloužení,“ přiblížil příčinu obratu Josef Prettl.

V dramatickém a napínavém prodloužení se skóre přelévalo z jedné strany na druhou až do chvíle, kdy minutu a půl před koncem vzal osud zápasu do rukou Dominik Thurnwald, který zaznamenal během jedné minuty dva úspěšné tříbodové pokusy a v závěru poslední úspěšnou střelu. Jiskra tak předvedla málokdy vídaný obrat o 28 bodů.

„Celý tým předvedl neskutečnou mentální sílu a touhu po vítězství. I za nepříznivého stavu nesložil zbraně, bojoval o každý centimetr palubovky a doslova vydřel cenné vítězství. Za to bych chtěl všem moc poděkovat,“ pochválil své svěřence kouč.

Čtvrtiny: 11:19, 16:8, 23:10, 8:21, prodloužení 6:15. Dvojky: 26:20. Trojky: 0:7. Trestné hody: 26/12:20/12. Fauly: 20:23. Rozhodčí: Jelínek, Hejduk.

Sestava a body Domažlic: Thurnwald 19 (4), Šindler 18 (2), Holý 14, Paidar 9 (1), Záhoř 8, Michal 3, Váchal 2, Mach, Berka, Vondraš, Konop.

Výsledky 5. kola: Ústí nad Labem – Plzeň 56:89, České Budějovice – Nymburk 91:69, Pelhřimov – Sokol Pražský (hráno po uzávěrce).

Tabulka žákovské extraligy U14 - skupiny A:

1. Tigers Basket Č. Budějovice⋌ 4 4 0 351:220 8

2. BK Jiskra Domažlice⋌ 4 3 1 318:265 7

3. BA Grizzlies Plzeň⋌ 4 3 1 293:251 7

4. BŠ Tygři Praha⋌ 4 2 2 235:224 6

5. BA Nymburk⋌ 4 1 3 258:303 5

6. Sokol Pražský⋌ 3 1 2 211:237 4

7. BK Sojky Pelhřimov⋌ 3 1 2 152:183 4

8. BK Sluneta Ústí nad Labem⋌ 4 0 4 215:350 4