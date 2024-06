Na přelomu května a června se na Domažlicku konaly tři závody seriálu Běžec Chodska 2024. Chodsko Grand Prix vyhráli Ondřej Teska (Černá řeka) a Petra Šmákalová (Sokol SG Plzeň Petřín), Běh na Čerchov ovládli Karel Jukl (SV Stříbro) a Zdeňka Lebová (Postřekov) a závod Horem dolem Chospílem patřil Ondřeji Teskovi a Janě Vojákové (Mílaři Domažlice).

Běh na Čerchov 2024. | Foto: Miroslav Benda

Výsledky:

Chodsko Grand prix, muži: 1. Teska (Černá řeka) 36:54 min.; 2. Mach (HO Teplice nad Metují) 39:25; 3. Švarc (Mílaři Domažlice) 40:13.

Ženy: 1. Šmákalová (Sokol SG Plzeň Petřín) 41:15; 2. V. Machová (Hujerojc) 43:25; 3. K. Machová (Domažlice) 46:29.

Běh na Čerchov, muži: 1. Jukl (SV Stříbro) 45:03 min., 2. Mitáček (VSK Humanita) 49:14; 3. Sedláček (TJ Sokol SG Plzeň - Petřín) 49:20.

Ženy: 1. Lebová (Postřekov) 1:06:29 hod.; 2. Becková (Horšovský Týn) 1:07:18; 3. Kokaislová (Klenčí pod Čerchovem) 1:08:12.

Běh Zelenovským údolím vyhrál Voják. V neděli se běží Chodsko Grand Prix

Horem dolem Chospílem, muži do 40 let (2 kola): 1. Teska (Černá řeka) 40:45 min.; 2. Mitáček (VSK Humanita) 42:09; 3. Jung (Nezmaři) 49:09.Muži do 50 let: 1. Majer (Domažlice) 45:11; 2. Sokol (Axon sport team) 46:26; 3. Petrásek (Aktiv sport Horšovský Týn) 46:39.Muži do 60 let: 1. Fronk (Mílaři Domažlice) 47:59; 2. Kolář (Nedělní běžci) 53:17; 3. Kozák (Plzeň) 53:27.Muži nad 60 let (1 kolo): 1. Beroušek (Sokol Postřekov) 26:12; 2. Peteřík (Stáj Hujer-metelesku blesku) 34:55.Muži nad 70 let: 1. Královec (Mílaři Domažlice) 30:11; 2. Fait (AGP Domažlice) 30:19.Ženy do 35 let (2 kola): 1. Vojáková (Mílaři Domažlice) 48:37; 2. Peteříková (Hujerojc) 54:48; 3. K. Machová (Domažlice) 55:45.Ženy nad 35 let (1 kolo): 1. Lebová (Postřekov) 27:26; 2. Fictumová (Postřekov) 27:38; 3. Kokaislová (Klenčí pod Čerchovem) 28:58.Ženy nad 50 let: 1. Fronková (Mílaři Domažlice) 25:42; 2. Becková (Horšovský Týn) 28:58; 3. Poláková (Sokol Postřekov) 31:11.

Běh osvobození v Dílech vyhráli Špirková a Teska