K domácímu vítězství nad Hranicemi (34:25) v 17. kole Strabag Rail extraligy přispěl šesti vstřelenými góly.

Po utkání ho čekal v kabině přijímací rituál, ale ještě předtím dával rozhovory novinářům. Tentokrát to bylo v němčině, ale vedle rodného jazyka ovládá také angličtinu, španělštinu a portugalštinu.

Máte za sebou první zápas za Plzeň. Jaký byl?

Jsem rád, že jsme vyhráli. Ale výkon ještě nebyl stoprocentní, určitě může být lepší. Trénoval jsem s týmem jen dva týdny, takže je spousta věcí, které společně musíme zlepšit. Věřím, že to bude jen a jen lepší.

Nakolik výkon ovlivnilo, že zápas začal kvůli zpoždění hostů o 40 minut později?

Bylo to vůbec poprvé, co jsem hrál dopoledne, takže jsem musel vstávat v sedm hodin. No a po snídani jsem přišel do haly, kde jsem zjistil, že mají zpoždění. Mohl jsem ještě skoro hodinu spát (úsměv). Ale bylo to v pohodě. Důležité je, že jsme vyhráli po celkem dobrém výkonu. Samozřejmě, že máme ještě na čem pracovat.

Jaké byly z vašeho pohledu ty dva týdny v Plzni?

Byl jsem pozitivně překvapený. Mužstvo je mladé a s kluky je v šatně hodně legrace. Každý den něco děláme… Ani nevím, jestli to smím říct, ale už jsme si dali i pivo. Pár spoluhráčů mi ukázalo město, které není příliš velké, ale je moc hezké.

Jsou vašimi průvodci hlavně krajan Milan Ivančev a slovinský házenkář Tim Jenko Bogdanič?

Ano, Milan a Tim jsou moji soukromí taxikáři. Je s nimi zábava a pomáhají mi hodně s překladem různých věcí, kterým nerozumím. Ale naštěstí spousta kluků mluví německy, trenér umí výborně německy a další spoluhráči anglicky.

Co očekáváte od týmu a svého působení v Plzni?

Vyhrát všechny zápasy a obhájit mistrovský titul. Myslím, že v extralize nemáme konkurenci. Což je samozřejmě trochu subjektivní dojem, ale titul je náš cíl.

Teď chcete český titul, ale už v 19 letech jste s Hamburkem vyhrál Ligu mistrů. Jak na to vzpomínáte?

Měli jsme opravdu výborný tým. Hans Lindberg, Domagoj Duvnjak, Igor Vori, který je nyní asistentem chorvatské reprezentace. V brance německý reprezentant Johannes Bitter, další Chorvat Blaženko Lackovič… Všechno skvělí házenkáři, ale v bundeslize se nám moc nedařilo. Možná právě proto jsme se mohli soustředit na Ligu mistrů. Celý ten příběh byl fantastický. Dřeli jsme jeden za druhého a právě to je na sportu nejkrásnější.