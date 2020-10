To 34letá plzeňská rodačka už se připravuje pár dnů v Ostravě a těší se na návrat do míst, kde zažila spoustu fedcupové radosti.

„Mám to tady ráda. Vždycky jsem se tady cítila fajn,“ vyznala se Barbora Strýcová v telefonickém rozhovoru z Ostravy. Turnaj s dotací přes půl milionu dolarů pro ni bude poslední v sezoně. Nikoliv však v kariéře. „Letošní sezona byla hodně divná, já budu pokračovat,“ potvrdila svoje předchozí slova.

Na přelomu roku se tak vydá do Austrálie, ale Vánoce by ještě ráda strávila doma s rodinou. „Mají pro mě speciální význam,“ přiznala.

Pojďme ale zpátky k současnosti. Uvítala jste možnost rozloučit se se sezonou na turnaji v Česku?

Jojo, jsem strašně ráda, že se ten turnaj nakonec uskuteční, i když to dlouho bylo ve hvězdách. Je fajn, že si můžeme zahrát v Čechách.

Na Ostravu navíc jistě máte příjemné vzpomínky…

Jasně, vždycky jsem se tady cítila moc fajn. Hraje se to ve stejné hale, kde jsme vyhrály Fed Cup, odkud mám spoustu příjemných zážitků. A těším se i teď, i když se bude hrát bez diváků.

Jak přijímáte ten fakt, že se hraje bez lidí v hledišti?

Už jsme to tak měly v Římě i teď naposledy v Paříži. Nemůžu říct, že jsem si zvykla, protože je to tiché, prázdné… Atmosféra je zvláštní, mě navíc baví hrát pro lidi, takže je postrádám. Ale taková je teď situace, nezbývá nám než se s tím vyrovnat. Nemá cenu se tím trápit, protože my to neovlivníme.

Takže jste rády, že se aspoň hraje?

Přesně tak. Říkám si, že pořád můžu hrát tenis, dělat, co mě celý život baví. Musíme zkrátka tuhle divnou dobu nějak přežít.

I za cenu toho, že i vy žijete v bublině, téměř nikam se nedostanete?

Nedostaneme se vůbec nikam, už jsme byly v té bublině čtyři týdny, v Římě i v Paříži. Zpočátku si člověk říkal, že to nějak dá, ale postupem času to je psychicky ubíjející. Jenom hotel, kurty, hotel… Ani na jídlo si nemůžete nikam zajít.

Jak si krátíte dlouhou chvíli?

Mám Netflix, koukám na seriál, knížku, mobil…

Když se vrátíme k tenisu, co říkáte na svoje výkony po restartu sezony?

Vždycky to může být lepší. (úsměv) Ale ono nebylo vůbec jednoduché naskočit do toho po tak dlouhé pauze a být stoprocentní. První zápasy byly všelijaké, ale nemyslím si, že by to byla úplná tragédie.

Nemrzelo vás, že jste na French Open vypadly se Sie Šu-wej už ve 3. kole?

Podmínky v Paříži pro nás nebyly dobré, byla tam zima, míče nelétaly. Ale na to se nechci vymlouvat. Někdy prostě takový zápas přijde, že se to stalo zrovna v Paříži, s tím se nedá nic dělat. Ale předtím jsme byly na Grandslamu v Austrálii ve finále. Vyhrály jsme turnaje v Birminghamu, Dubaji, Římě. Letos jsme prohrály jen dva zápasy, takže sezona byla super. Hodnotím ji pozitivně.

V Ostravě další vítězství nepřidáte, protože tchajwanská parťačka nepřiletí. Nepřemlouvala jste ji k účasti?

Bavily jsme se o tom během French Open. Ale ona už v Paříži byla rozhodnutá, že zůstane doma. Nechtělo se jí nikam cestovat, takže jsme to nelámaly přes koleno.

A vy se v Ostravě představíte s americkou tenistkou Bethanií Mattekovou Sandsovou, která dřív hrávala s Lucií Šafářovou. Jak jste se daly dohromady?

Napsala mi esemesku a bylo to…(úsměv)

Pořádání ostravského turnaje bylo kvůli pandemii koronaviru dlouho nejisté. Sondovaly u vás zahraniční hráčky, jaká je v Česku situace?

Samozřejmě že se pár holek ptalo, jestli je to tady bezpečné. Zjišťovaly také nejlepší způsob dopravy.

A pro vás to bude letos poslední turnaj?

On už je pak jenom turnaj v Linci, ale tam já nepojedu. Po Ostravě končím…

Plánujete potom nějaký větší odpočinek, jestli se vůbec v dnešní době dá něco plánovat?

Chci si odpočinout. Určitě nebudu hrát nějaký čas tenis. Mám plánu aspoň chvilku nedělat vůbec nic.

A vydržíte to?

To já nevím. (smích) Nemyslím si, ale určitě nějakou dobu nebudu hrát. Potřebuju především pořádně zregenerovat, abych se znovu nastartovala na novou sezonu.

Platí tedy vaše slova, že končit ještě nechcete?

Jasně. Ta letošní sezona byla taková podivná. Chci pokračovat. Uvidím, jak se to všechno vyvine.

Do Austrálie tedy vyrazíte? Letos to prý bude muset být s předstihem…

Jojo, je tam povinná čtrnáctidenní karanténa.

Takže Vánoce strávíte u protinožců?

Asi poletím později, protože kdybych chtěla v Austrálii hrát všechny turnaje, musela bych tam být už od poloviny prosince. A pro mě jsou Vánoce strašně důležité, chci je strávit doma s rodinou. Takže nejspíš tam nebudu hrát všechny turnaje, ještě uvidím, jak to přesně bude. Je čas to rozmyslet.