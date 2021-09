Antonín Štěpánek vyhrál 63. ročník tenisového turnaje Přebor Chodska v Domažlicích. První nasazený porazil 6:3 a 6:0 dvaadvacetiletého Dominiqua Grafa z Německa. Zápas vidělo zrhuba 60 diváků. Stejně starý Štěpánek je členem klubu 1. ČLTK Praha a je letošním mistrem republiky ve čtyřhře. Ve dvouhře došel do semifinále.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.