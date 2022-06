První třídu čeká dohrávka družstev Hlohovčice a Horšovský Týn. Jistým vítězem první třídy a postupujícím do finále Plzeňského kraje se může stát Horšovský Týn. Druhá třída má v plánu ještě dvě kola a dohrávky (o postupujícím do první třídy a sestupujícím celku do třetí třídy není rozhodnuto). Třetí třídu čeká přímý souboj družstev Mrákov a Poběžovice o postup do druhé třídy.