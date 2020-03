A tak asi není překvapení, že jejím velkým vzorem je jiná rodačka z tohoto města Markéta Vondroušová.

„Fandím jí ze všech nejvíce. Jednou bych chtěla být tak dobrá jako ona,“ přiznala Abeldinová, že při hledání vzorů nekoukala do zahraničí ani jinde po republice.

Měla ho přímo v rodném městě. „Známe se osobně. Když je v Sokolově, občas si spolu i jdeme zahrát,“ pochlubila se Abeldinová.

Letošní sezonu má velmi dobře rozjetou, ale za životní by ji nenazvala. „To zase ne, i když to není nejhorší. Celkem se mi zatím dařilo,“ pokračovala nadějná tenistka.

O to víc ji mrzelo, že přišla kvůli pandemii koronaviru o vrchol zimní sezony, halové mistrovství ČR dorostenek.

„Samozřejmě mě to mrzí. Chtěla jsem uhrát co nejlepší výsledek, abych měla co nejvíc bodů do žebříčku. Ale nedá se nic dělat,“ hlásila Abeldinová ze Sokolova, kde chodí na Obchodní akademii.

„Zatím to zvládám skloubit s tenisem. Mám denní studium, ale škola mi vychází všemožně vstříc,“ chválila si. I když teď má nucené prázdniny a také pauzu od tenisu. „Hodně mně to chybí,“ přiznala Abeldinová.

A tak je čas malinko se ohlédnout do minulosti. „Nejlepší výkon jsem asi podala před dvěma lety na mistrovství republiky,“ připomněla šampionát, kde se ve dvouhře probojovala do semifinále a společně s Dominikou Šálkovou z TK Neridé vyhrála čtyřhru.

To ještě bylo v barvách Sokolova, ale potom přešla do TK Slavie Plzeň, kde je členkou tenisové akademie. „Hodně mi to pomohlo, především finančně, ale i po odborné stránce,“ pochvaluje si Abeldinová přechod.

I nadále však trénuje především na kurtech karlovarského Gejzírparku s bývalou tenistkou Petrou Rohanovou nebo Tomášem Steinbecher. „Mají zajímavé tréninky, líbí se mi to,“ nehodlá talentovaná tenistka nic měnit.

„Chtěla bych si jednou zahrát na některém z grandslamových turnajů,“ vyznala se Abeldinová. Mezi turnaji elitní čtyřky má jeden oblíbenější. „To je Wimbledon,“ pokračovala, i když přiznala, že nemá žádné zkušenosti s travnatým povrchem. „Jsem spíše antukářka,“ doplnila.

Ostatně na tomhle povrchu vyrůstala a dosáhla na něm také největších úspěchů. A vzhledem k tomu, že zimní sezona tenistů byla předčasně ukončena, teď i Abeldinová doufá, že se brzy začne hrát na antuce.

Vrcholem této sezony by pro ní měla být Pardubická juniorka, kde už loni potrápila ve druhém kole pozdější vítězku Lindu Fruhvirtovou. „Letos bych chtěla postoupit dál,“ dodala.

Za svou silnou stránku označila psychiku. V tom jí hodně pomohl starší bratr Patrik, který také hrál tenis. „Slabiny odkrývat nebudu, abych nedávala návod soupeřkám,“ usmála se Abeldinová na závěr rozhovoru.