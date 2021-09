Náročné, ale i úspěšné poslední dva víkendy má za sebou atletka Lucie Zavadilová. Nejprve se podílela na pátém místě Češek na juniorském mistrovství světa v keňském Nairobi ve finále štafet na 4x400 metrů a předevčírem přispěla k zisku bronzových medailí atletek plzeňského Petřína na mistrovství ČR do 22 let v závodě štafet (4x400 metrů).

Lucie Zavadilová. | Foto: ČAS/Soňa Maléterová

„Z pátého místa na světě jsme byly příjemně překvapené. Do závodu jsme nastoupily s cílem podat co nejlepší výkon a poprat se o co nejlepší umístění. Myslím si, že se nám to povedlo, i když v Africe byla docela zima a pršelo. Nahecovaly jsme se a dosáhly na úspěch, takže jsme byly hodně spokojené,“ vrátila se atletka Petřína Plzeň Lucie Zavadilová, která pochází z Domažlicka a v Domažlicích trénuje, k šampionátu v Keni.