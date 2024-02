I bez tří chybějících spojek zvládli házenkáři Talent týmu Plzeňského kraje doma vyhrát nad Robe Zubří 26:23. Lídr tabulky prohospodařil šestibrankový rozdíl, a tak utkání 21. kola extraligy bylo dramatické až do konce. Talent má na prvním místě náskok tří bodů.

Talent tým Plzeňského kraje - Robe Zubří 26:23, 11. února 2024. | Foto: Václav Nováček

Kromě zraněných Stehlíka a Říhy v neděli nehrál ani nejlepší střelec Plzně Daniel Bláha, který byl v jednozápasovém karetním trestu.

„Zbyly nám čtyři spojky plus dva dorostenci, které jsme nechtěli zatěžovat. Takže ti čtyři to museli odtáhnout,“ řekl trenér Talentu Plzeň Petr Štochl.

To se možná podepsalo na horším rozjezdu domácích házenkářů, protože brzy prohrávali o dvě branky. V první desetiminutovce zápasu však ještě srovnali a ve druhé polovině první půle se dostali do vedení, které narostlo na poločasových 14:9.

Krátce po změně stran Talent utekl soupeři na rozdíl šesti branek (16:10), ale Zubří čtyřmi góly za sebou snížilo. Od té chvíle si Plzeň udržovala až do konce duelu dvou až čtyřbrankový náskok.

„Ve druhé půli jsme nebyli příliš úspěšní ve střelbě, ať už při sedmičkách, nebo z akcí z pozice pivota. Což bylo částečně i v první půli. Vypracovali jsme si dobré brankové situace, ale neproměnili jsme je. To nás brzdilo a způsobilo, že jsme do poslední chvíle měli jen mírný náskok. Zubří hraje šedesát minut v maximálním nasazení, o čemž se přesvědčila minulý týden Dukla. Kluci to měli na paměti a jsem rád, že zápas zvládli,“ uvedl Štochl.

Nejvíce gólů Talentu dal Jakub Douda. „Kuba dokáže hrát na jakémkoliv postu a umí si poradit v nestandardních situacích. Mám ohromnou radost, jak ten tým řídí a čte hru,“ dodal kouč Talentu.

V sobotu hraje Plzeň v Brně s Maloměřicemi.

