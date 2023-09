Závodníci se rozehřáli na 140 kg vážícím kamenu, který se dosypává ocelovými pilnami. "V hlavě jsem byl nastavený na 200 kilo, ale podmínky tomu příliš nepřály. Měli jsme hrozně krátké pauzy, po 140 kilech byla jen dvouminutová pauza a šlo se na 170 kg, po dalších dvou minutách jmse přehazovali 180 a pak 195 kilo. Závod byl hotový během dvanácti minut, takže nebyl čas na regeneraci," vysvětlil Švarc.

Kromě přehazování Atlasových kamenů dělá závody strongman. "K Atlasovým kamenům jsem se dostal přes youtube, prostřednictvím jednoho kluka, teď už mého kamaráda," řekl domažlický silák.

Jeho velkou motivací je přehodit kamen s váhou 200 kg. "Dvě stě jsem na mistrovství republiky zkoušel, ale kamen jsem zvednul do kolen a pak jsem ho pustil, protože už to bylo moc. Je to škoda, protože bych držel český rekord do i nad 105 kilo," upozornil Švarc.

Muž, který je v civilním životě policistou, závodí mezi amatéry, ale plánuje dostat se do kategorie profesionálů. "Budu hledat sponzory, protože nedělám levný sport. Chci zůstat ve váhové kategorii do 105 kilo, ale více expandovat do světa," přeje si Norbert Švarc, který v dětství zkoušel atletiku nebo fotbal.

