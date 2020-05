Motorsportu se v našem okrese odnepaměti velice dařilo a vedle okresního města byla jeho hlavní baštou dříve hodně průmyslová Kdyně.

Rudolf Mužík (v modrém) se stále pohybuje v motorsportu, například v roli druhého startéra při českém mistrovství v autoslalomu na známé trati do vrchu Koráb u Kdyně. | Foto: Deník / Robert Babor

Jednou z hlavních disciplín, spojených v obou městech s řevem silných motorů a vůní benzínu, byl autokros. Úspěchy na celostátní scéně tak nebyly a stále nejsou výjimečné. Příliš prostoru v okresních médiích však tento sport nikdy nedostával, a tak si mimo zainteresovaných pamětníků moc fanoušků příliš konkrétních jmen a výsledků nevybaví. Možná ještě z doby poměrně čerstvé mimo jiné mistry a medailisty v republikových šampionátech jako Jiřího Šindeláře (ze Staňkova), Kdyňany Milana Stárka, Jana Marečka či kartkrosaře Slávu Ducháčka nebo babylonského Stanislava Brouska. Vzpomenete si však i na starší borce? Říkají vám něco třeba jména Rudolf Mužík či Jiří Šlajs? Žádná béčka to rozhodně nebyla. Přesně na den před čtyřiceti lety o nich například napsal týdeník Nové Domažlicko, tehdejší předchůdce Domažlického deníku, článek Úspěch autokrosových jezdců. Nasedněte tedy do našeho STROJE ČASU, přeneste se do stejného data 14. května, ale roku 1980, a můžete číst text: