Rodák z rakouského Friesahu, povoláním učitel a za první republiky jeden z nejlepších armádních sportovců, působil kromě Domažlic i v hlavním městě Praze či krkonošském Harrachově. Zemřel v chodské metropoli ve věku 79 let a ve vzpomínkách ho dodnes mají stovky jeho sportovně založených dnes už dávno dospělých svěřenců, kterým v dětském věku vštěpoval základní sportovní hodnoty a dovednosti a dovedl je k celé řadě úspěchů.

A když už jsme u data 15. května, tak si v této souvislosti můžeme připomenout jeden z nich z roku 1980. Přesně v tento den, jedenáct let před Gabyho úmrtím, vyšel v týdeníku Nové Domažlicko, tehdejším předchůdci Domažlického deníku, článek Mladší žáci – lyžaři překvapili v kraji. Napsal ho on osobně. Nasedněte tedy do našeho STROJE ČASU, přeneste se o čtyři dekády zpět a zjistíte, kdo z Gabyho svěřenců tehdy překvapil a čím:

Mladší žáci – lyžaři překvapili v kraji

K vítězství v těžké konkurenci je vždy třeba vysokých morálních kvalit a optimálních osobních povahových vlastností, zejména pevnou vůli, vytrvalost, houževnatost a bojovnost. Všechny tyto kladné povahové rysy projevili před několika dny na krajském přeboru atletů mladšího žactva pionýři – lyžaři skupiny Eskymáci Jarka Bečvářová a Mirek Minařík (ročník narození 1970) – jinak žáci Jiskry Domažlice, když překvapivě porazili ve věkové kategorii roč. 1968-69 všechny své soupeře z Karlových Varů, Klatov, Slavie Plzeň, z Ostrova, ze Sušice a dokonce i speciálně trénované žáky – atlety sportovní třídy ZČE Plzeň.

Ze 12 startujících krajského výběru dosáhl Mirek Minařík na 800 m vynikajícího času 1:49 min. Mladší žákyně Jiskry Domažlice nemají prozatím sestaveno kompletní družstvo, start jednotlivce mimo soutěž je dle pravidel atletiky zakázán, proto běžela talentovaná lyžařka Bečvářová jen kontrolní závod na 500 m (za 1:33 min.). Vítězka soutěže Krejčová ze sportovní třídy ZČE Plzeň dosáhla času 1:34,2 min.

Trenér obou ´Eskymáků´ vysoce oceňuje jejich obrovskou závodnickou ctižádost a zdravou drzost, když se bez zábran postavili na startovní čáru vedle soupeřů většinou o dva roky starších. Lyžaři – běžci si na společných startech s atlety ověřují kvalitu svého tréninkového procesu. Mirek i Jarka ještě nemohou mít ve svém mladičkém věku pevný a konkrétní cíl svého sportovního růstu, ale již nyní jistě vědí, že cesta k vrcholným výkonům je těžká a trnitá.

S dobrou nadějí hledím do budoucnosti a pevně věřím, že k dosažení těchto cílů najdou vždy i dostatek mravní síly.