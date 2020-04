Právě dnes, v neděli 26. dubna, se měl běžet devatenáctý ročník veřejného Běhu Škarmanem – Memoriálu Vladimíra Reta a Marka Kubalíka.

Start Běhu Škarmanem v roce 1995. | Foto: archiv Domažlického deníku/Robert Balcar.

První ročník tradičního nedělního přespolního krosu v domažlickém lesoparku Škarman s takto spojeným názvem na památku dvou mladých domažlických sportovců, kteří už mezi námi nejsou, se konal v roce 2002 a do té doby akce nesla pouze první část nynějšího názvu. Před pětadvaceti lety se uskutečnil jubilejní desátý ročník ´původního´ běhu. Pojďte si s námi zavzpomínat, co psal Domažlický deník ve svých začátcích na okresní sportovní straně. Nasedněte do našeho STROJE ČASU a přeneste se do stejného data, ale roku 1995. Je vám tedy přesně o pětadvacet let méně a na tehdy ještě standardně pouze černobílé straně 12 vidíte článek ´Desátý ročník Běhu Škarmanem´. Zajímá vás, jak tehdy probíhal a kdo stál na stupních vítězů?