Pojďte si s námi zavzpomínat, co psal Domažlický deník ve svých začátcích na okresní sportovní straně.

Dobová popiska: Josef Hula, silový trojbojař ze Sokola Domažlice, skončil na Mistrovství České republiky v Trutnově na stříbrné příčce ve váhové kategorii do 82,5 kg. Na snímku při osobním rekordu ve dřepu, kterého dosáhl výkonem 232,5 kg. | Foto: Archiv Josefa Váchala.

Nasedněte do našeho STROJE ČASU a přeneste se do stejného data 21. dubna, ale roku 1995. Je vám tedy přesně o pětadvacet let méně a na tehdy ještě standardně pouze černobílé straně 12 vidíte článek ´Josef Hula se stal vicemistrem ČR´. Zajímá vás, kde a jakými výkony domažlický silák zazářil?