STROJ ČASU 7: Z Tachova přivezli zlato a bronz

Pojďte si s námi zavzpomínat, co psal Domažlický deník ve svých začátcích na okresní sportovní straně. Nasedněte do našeho STROJE ČASU a přeneste se do stejného data 20. dubna, ale roku 1995.

Dobová popiska: Sylva Ouřadová ze Sokola Domažlice se stala oblastní přebornicí v kulturistice v kategorii nad 52 kg. | Foto: archiv Domažlického deníku/Vladimír Novotný