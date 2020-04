Pojďte si s námi zavzpomínat, co psal Domažlický deník ve svých začátcích na okresní sportovní straně.

I ze žákovského týmu Startu Bělá nad Radbuzou v roce 1971 se několik hráčů zasloužilo o několikanásobný postup A-týmu z okresního přeboru do oblasti v osmdesátých a devadesátých letech minulého století. | Foto: Start Bělá n.R.

Nasedněte do našeho STROJE ČASU a přeneste se do stejného data 14. dubna, ale roku 1995. Je vám tedy přesně o pětadvacet let méně a na tehdy ještě standardně pouze černobílé straně 14 vidíte článek ´A znovu nastal čas oslav…´. Zajímá vás, čeho dokázali šestkrát dosáhnout sportovci z Bělé nad Radbuzou a v jakém odvětví?