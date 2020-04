STROJ ČASU 5: Na závěr úspěšné sezony neúspěch

Pojďte si s námi zavzpomínat, co psal Domažlický deník ve svých začátcích na okresní sportovní straně. Nasedněte do našeho STROJE ČASU a přeneste se do stejného data 13. dubna, ale roku 1995.

Dobová popiska: Jednou z partií šachového duelu Sokola Domažlice a Motorletu Praha byla i pěkná partie domácího Svobody s pražským mistrem Maršálkem. | Foto: Foto: archiv Domažlického deníku/Robert Balcar.