STROJ ČASU 4: Celá sezona bez porážky

Pojďte si s námi zavzpomínat, co psal Domažlický deník ve svých začátcích na okresní sportovní straně. Nasedněte do našeho STROJE ČASU a přeneste se do stejného data 12. dubna, ale roku 1995.

Dobová popiska: Zatímco basketbalové starší žákyně Jiskry Domažlice se na závěr své sezony představily doma, jejich starší kolegové z týmu mladších dorostenců poslednímu letošní ligové utkání odehráli v České Lípě. | Foto: archiv Domažlického deníku/Robert Balcar.