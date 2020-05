Kdyby nebylo v roce 1989 sametové revoluce a život spěl v naší republice pořád dál v socialistickém duchu ´ke světlým zítřkům´, tak by většina z vás aktuálně dobrovolně povinně nacvičovala na další Spartakiádu.

Spartakiádní cvičení chlapců 1980 v Postřekově. | Foto: archiv Nové Domažlicko.

Ano, v letošním ´kulatém´ roce 2020 by se konala další z řady masových přehlídek tělovýchovy a sportu všech generací od nejmenších až po tělesně zdatné seniory. Věhlasná Spartakiáda se totiž konala jednou za pětiletku vždy v roce končícím na číslo 5 nebo 0. Poslední proběhla při letopočtu 1985 a ta předposlední tedy logicky před čtyřiceti lety v roce 1980. A na tu se dnes podíváme prostřednictvím rubriky Spartakiádní okénko, která přinášela v týdeníku Nové Domažlicko, jakožto tehdejším předchůdci Domažlického deníku, informace a zajímavosti z okresních příprav a nácviků na velkolepý svátek socialistické tělovýchovy, vrcholící vždy na obří ploše pražského strahovského stadionu. Nasedněte tedy do našeho STROJE ČASU a přeneste se do stejného data 7. května, ale roku 1980. Jste mladší o rovné čtyři dekády (řada z vás je tedy ještě ´na houbách´) a na černobílé sportovní stránce vidíte v uvedené rubrice šest krátkých zpráv z okresního spartakiádního dění.