Před pár týdny oslavil domažlický rallyový jezdec Marcel Tuček šedesátku. Za volant závodních aut se posadil ještě za minulého režimu a stále patří neodmyslitelně do nejvyšší české soutěžácké ligy.

Marcel Tuček vyhrál v Blovicích třídu N do 2000 ccm. | Foto: Archiv Domažlického deníku/Robert Balcar.

Vystřídal spoustu rallyových aut a v polovině devadesátých let minulého století kočíroval ´enkový´ Nissan Sunny. Pojďte si s námi zavzpomínat, co o něm i jeho závodních spolubojovnících z domažlického regionu psal Domažlický deník ve svých začátcích na okresní sportovní straně. Nasedněte do našeho STROJE ČASU a přeneste se do stejného data 27. dubna, ale roku 1995. Je vám tedy přesně o pětadvacet let méně a na tehdy ještě standardně pouze černobílé straně 12 vidíte článek ´Z našich v cíli jen Tuček a Holub´. Zajímá vás, jak tehdy dopadly naše ostatní okresní posádky a kdo z nich toho roku na Rally Úslava debutoval?