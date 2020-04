STROJ ČASU 1: Napsal nám reprezentant

Pojďte si s námi zavzpomínat, co psal Domažlický deník ve svých začátcích na okresní sportovní straně. Nasedněte do našeho STROJE ČASU a přeneste se do pátku 7. dubna 1995.

Český reprezentační dvojbob Pavel Polomský - Jiří Džmura na olympijádě 1994 v norském Lillehammeru. | Foto: ČTK