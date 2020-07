„Čekalo nás několikadenní soustředění na pro naše závodníky dosud neznámých terénech. Napřed ale bylo potřeba naložit všechny kajaky, kánoe, pádla, stany a další vybavení potřebné pro trénink na divoké vodě a fungování okolo ní. Nakonec toho byla tři plná auta a řádně naložený vlek,“ popisuje trenér a zároveň předseda klubu Ladislav Hojda.

První zastávkou byly Benátky nad Jizerou. „V korytě Jizery teklo nadprůměrné množství vody, a tak hned na začátku museli naši borci ukázat svoje kvality a také notnou dávku odvahy. Nikdo se ale tréninku nevyhýbal a postupně se všichni pouštěli do stále těžších kombinací. Občas to nevyšlo a následovala nedobrovolná koupel v divoké vodě. To však k našemu tréninku prostě patří,“ směje se zkušený kouč.

Z Benátek se poté konvoj vydal do nedalekého Bakova nad Jizerou. Prostorné chatky v tamním kempu se staly po několik následujících dnů útočištěm horšovskotýnské výpravy. Po krátkém oddychu a vybalení věcí hned následoval podvečerní trénink na Paraplíčku, kde se často konají žákovské závody. „Mírná peřejka na Jizeře kousek nad Železným Brodem nám za současného stavu vody nedělala až takový problém, ale seznámit se s ní bylo potřeba, protože znalost konkrétního terénu je pro každého závodníka výhodou. Následoval návrat nádhernou krajinou na naši dosavadní základnu a po nezbytném rozboru videa z tréninku si všichni užívali zasloužené volno a odpočinek,“ uvádí Hojda a pokračuje popisem následujícího, asi nejnáročnějšího, dne celého soustředění:

„Naše svěřence čekala umělá slalomová dráha v Brandýse nad Labem. Pro většinu z nich to bylo první seznámení s ´kanálem´. Někdo si možná řekne voda jako voda, ale v takto uměle vytvořeném toku se voda chová trochu jinak a samozřejmě zde velkou roli hraje psychika. Přestože jsme občas museli proložit trénink záchranou kamaráda a jeho vybavení, nakonec jsme vše, i díky výtečné podpoře realizačního týmu ze břehu, zvládli se ctí. Na odpolední trénink jsme se ještě vrátili do Benátek a tam už to byla proti Brandýsu vlastně úplná pohodička.“

Další den, čtvrtek, jste lodě s posádkami Sedmičky opět mohli potkat v Benátkách. „Ti zkušenější z dětí si vyzkoušeli i jízdu na singl kánoích. Správný vodák se totiž nikdy neomezuje jen na jednu kategorii a teď na to byl ideální čas i podmínky,“ prozrazuje Ladislav Hojda.

Pátek už byl vyhrazen pro balení, nakládání a přesun do Kadaně, kde se o víkendu konaly tradiční slalomy, které jsou součástí seriálu Českého poháru předžáků. Přesun proběhl podle plánu, a proto zbyl čas i na odpolední trénink v bývalém mlýnském náhonu na Ohři.

A v sobotu už to opět vypuklo naplno a hlavně závodně. Budíček, porada vedoucích, ukázková jízda, prohlídka tratě s vysvětlením optimálního průjezdu a hurá na start. „Startovalo nás vcelku dost, takže náš podpůrný tým měl plné ruce práce s naloděním, natáčením videa a samozřejmě nezbytným povzbuzováním nás i cizích závodníků. Kdo nezávodil, povzbuzoval také, tak to prostě na vodě funguje,“ přidává se k trenérovi jeden z benjamínků Vojtěch Táborský, který týmu udělal velkou radost v klání předžákovských hlídek po odjetí hlavního závodu. Společně s Kryštofem Kvapilem ze Slavie Karlovy Vary a Julií Poduškovou z pražského USK totiž předvedli parádní jízdu plnou souhry a odnesli si zaslouženou zlatou medaili.

„Pro obveselení se v podvečer jel ještě ´srandazávod´ VIP o život. Toho se může zúčastnit, kdo chce a na čemkoliv chce. Bylo vidět, že se vodáci nebojí a mají fantazii. Přehlídka plavidel a způsobů jejich ovládání byla opravdu rozmanitá,“ dodává horšovskotýnský kouč.

Druhý závod slalomáře čekal hned následující den.

„Na jízdě i výsledcích reprezentantů našeho klubu bylo vidět, že se na soustředění hodně naučili a soupeřům už zase ukazují, že s vodáky z Horšovského Týna je třeba počítat,“ uzavírá spokojeně Ladislav Hojda.