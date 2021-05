Tradiční dlouhá tříměsíční pauza mezi prvním a druhým podnikem prestižního seriálu Běžec Chodska následně vybízela k pocitu naděje, že začátkem dubna se všichni sejdou na otvíráku jarní sezony – Běhu Koutem. Z toho taky sešlo, stejně jako z krajského přeboru v Bělé nad Radbuzou anebo Běhu Škarmanem, který se měl uskutečnit o poslední aprílové neděli.

Posuny, odklady, rušení – to je zatím stále se opakující koloběh pro organizátory regionálních běžeckých seancí v době sportu nepřející – covidové…

Situace zatím nepřiměla vládu k výraznějšímu rozvolnění, proto se rozplynuly i naděje pořadatelů Běhu na Dílech (8.5.) i Běhu Zelenovským údolím (15.5.) na konání v původně plánovaných termínech. Díly se přesouvají na sobotu 19. června, Zelenov předběžně do prázdninových měsíců. Vše se však bude nadále upřesňovat.

Jak tedy aktuálně vypadá opět překopaná termínovka seriálu Běžec Chodska na nejbližší dva měsíce?

Otevřít sezonu seriálu by snad už mohl poslední víkend v květnu běh Chodsko Grand Prix v Klenčí a termínovka by v tom případě obsahovala třináct podniků.

Ondřej Váchal.Zdroj: Archiv Deníku„Je jasné, že až se kolotoč závodních příležitostí roztočí, tak to bude pro běžce pekelné tempo. Zároveň dlouhá příprava může přispět ke kvalitnějším výkonům. Ale samozřejmě je třeba mít možnost naběhané kilometry, kde prodat. To je, oč tu běží. Do té doby než se šrouby povolí, dostává přednost zatím virtuální seriál Běžci Chodska Sobě, kam se letos zapojilo již dvacet borců a nabírá na veliké popularitě,“ komentuje současnou situaci spoluorganizátor okresních běžeckých seriálů a sám výborný atlet Ondřej Váchal

Nejbližší závody Běžce Chodska

29. nebo 30. května: Chodsko Grand Prix

5. nebo 6. června: Běh na Čerchov

12. června: Horem dolem Chospílem

13. června: Běh Škarmanem

19. června: Běh osvobození Díly

4. července: Běh Haltravou

atd. – celkem třináct závodů.