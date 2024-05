Na Domažlicku se chystá stylové zahájení venkovní atletické sezony, protože ve středu 8. května je na programu mezinárodní atletický mítink. Pořadatelský tým Mílařů Domažlice s hlavním organizátorem mítinku Davidem Sekerákem ve spolupráci s Městem Domažlice připravuje na Městském stadionu 17. ročník Hvězdného házení na Chodsku a 15. ročník Memoriálu Jana Mazance.

Foto: Zdroj: Mílaři Domažlice

Akce, která si za roky vydobyla prestiž a přilákala spoustu tuzemských a zahraničních hvězd, se nyní premiérově zařadila do kategorie bronzových mítinků mezinárodní tour světové atletiky. Na Chodsku tak závodníci zabojují o významné počty bodů do světového žebříčku, který slouží k nominaci na mistrovství Evropy, mistrovství světa a olympijské hry. Už v červnu je totiž na programu evropský šampionát v Římě a na přelomu července a srpna vypukne v Paříži největší sportovní akce roku. Ve hře jsou při Hvězdném Házení i hodnotné prize money. O druhém květnovém svátku lze tak v Domažlicích očekávat velmi nabité startovní listiny.

Závodní program odstartuje v 11 hodin oštěpařskou soutěží mládeže, ve které nadějní závodníci zabojují o účast na mezinárodních akcích. Poté už přijde na řadu nabitý oštěp mužů (14.25 hodin). Roli favorita v závodě bude hájit olympijský vítěz z Ria Thomas Röhler. Německý reprezentant se může pochlubit osobním rekordem 93,90 metru.

V sektoru proti němu nastoupí i Martin Konečný, který loni poprvé v kariéře překonal osmdesátimetrovou hranici (80,06 metru). Chybět nebude ani reprezentant Dukly Praha Jaroslav Jílek, který má osobní rekord 83,19 metru. O vítězství se budou chtít poprat ale i Řek Ioannis Kyriazis (88,01 metru) nebo Polák Cyprian Mrzyglod (84,97 metru). Kdo si v Domažlicích zajistí závodní vstupenku pro olympijskou Paříž?

„Zařazení naší akce do kategorie bronzových mítinků nás velmi potěšilo a zároveň je velkým závazkem. Těší nás, že si do Domažlic najdou cestu olympijští šampioni Röhler a Kolaková. Věřím, že Hvězdné Házení bude pro většinu závodníků skvělým odrazovým můstkem do nabité venkovní sezony. Dík patří i Městu Domažlice, že můžeme tak velkou akci v chodské metropoli uspořádat. Zvu všechny fanoušky špičkové atletiky na nabitý sváteční den,“ láká na Chodsko šéf mítinku Sekerák.

Hvězdy v oštěpu i kouli

Ředitel mítinku a trenér David Sekerák bude velmi pozorně sledovat závod oštěpařek (15.50 hodin), kde se očekává souboj loňské mistryně republiky Petry Sičakové proti olympijské šampionce z Ria Saře Kolakové. Chorvatská reprezentantka se může pochlubit osobním rekordem 68,43 metru. Sičaková navíc vyzve i Nikol Tabačkovou, která má osobní rekord 59,39 metru a mezi českými závodnicemi tak může dojít na přímý souboj o nominaci na mistrovství Evropy, protože obě závodnice ve světovém žebříčku dělí jen sedm míst. Nabitou startovní listinu ženského oštěpu ozdobí ještě turecká reprezentantka Eda Tugsuz s výborným osobním rekordem 67,21 metru.

Rozhodně živo bude i v koulařském sektoru, kde se představí nejlepší český koulař Tomáš Staněk. Ten má místní kruh hodně v oblibě, protože zde v roce 2023 vyhrál ve výborném výkonu 21,77 metru. Letos ho vyzve britský reprezentant Scott Lincoln, který umí 21,28 metru. Kdo tento souboj ovládne? Přijďte se přesvědčit sami.

Součástí mítinku jsou i běžecké závody na oválu, když bude na programu běh na 1000 metrů u můžu i žen. Zároveň se uskuteční běh odchovanců oddílu Mílaři Domažlice a bývalých svěřenců trenéra a dlouholetého předsedy oddílu Jiřího Královce.

Jako vzpomínka na zesnulého bývalého vynikajícího domažlického atleta Jana Mazance se na závěr časového programu poběží závod na 300 metrů mužů. Svůj závod na 300 metrů budou mít i ženy. Přijďte si 8. května užít sportovní odpoledne na místní atletický stadion.