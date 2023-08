Na Domažlicku se chystá stylové zakončení Chodských slavností, protože v neděli 13. srpna je na programu mezinárodní atletický mítink. Pořadatelský tým Mílařů Domažlice a Seky team s hlavním organizátorem mítinku Davidem Sekerákem připravuje na Městském stadionu 16. ročník Hvězdného házení na Chodsku a 14. ročník Memoriál Jana Mazance.

Tomáš Staněk. | Foto: se souhlasem Ivany Roháčkové

Akce, která si za roky vydobyla prestiž a přilákala spoustu tuzemských a zahraničních hvězd, se nyní zařadila do kategorie mítinků Challenger Kontinentální tour, ve které se sbírají významné počty bodů do světového žebříčku, který slouží k nominaci na mistrovství světa a olympijské hry.

O druhé srpnové neděli tak lze v Domažlicích očekávat velmi nabité startovní listiny.

Závodní program odstartuje po 17. hodině běhy elévů a žáků na 150 a 300 metrů, poté už přijde na řadu hvězdně obsazený oštěp mužů. V sektoru se představí šestadvacetiletý Martin Konečný, který letos poprvé v kariéře překonal osmdesátimetrovou hranici (80,06 metru) a v republikových tabulkách mu patří druhé místo za Jakubem Vadlejchem. Chybět nebude ani reprezentant Dukly Praha Jaroslav Jílek, který má osobní rekord 83,19 metru. Hlavním favoritem na vítězství bude ale národní rekordman Polska Marcin Krukowski, který umí 89,55 metru.

ÚSPĚŠNÁ SEKERÁKOVA SKUPINA

Ředitel mítinku a trenér David Sekerák bude velmi pozorně sledovat závod oštěpařek, kde se očekává souboj čerstvé mistryně republiky Petry Sičakové proti japonské reprezentantce Haruce Kitaguchi. Mladá závodnice Škody Plzeň na nedávném republikovém šampionátu posledním pokusem dlouhým 58,60 metru přehodila i Barboru Špotákovou a mohla se tak radovat z prvního seniorského titulu. Že dvacetiletá oštěpařka zažívá snovou sezonu potvrdila už na mistrovství republiky do 22 let, kde začátkem července poprvé v kariéře překonala o pět centimetrů šedesátimetrovou hranici.

Domažlický stadion moc dobře zná z tréninků další svěřenkyně Sekeráka Haruka Kitaguchi. Závodnice s osobním rekordem 67,04 metru, který hodila letos v červenci v polském Chořově, cílí na blížící se mistrovství světa v Budapešti a mítink na Chodsku pro ni bude poslední závodní prověrkou. Bronzová medailistka z loňského mistrovství světa se chce dostat do dobré pohody, než odcestuje do maďarské metropole.

„Holky jsou ve skvělé formě a na domácí půdě to určitě budou chtít ukázat. Diváci se mají na co těšit. Haruka by měla být před mistrovstvím světa výborně naladěná. Těšte se na souboj medailistky z mistrovství světa a čerstvé šampionky z mistrovství republiky,“ láká přiznivce královny sportů Sekerák.

Rozhodně živo bude i v koulařském sektoru, kde se představí nejlepší český koulař Tomáš Staněk. Ten má místní kruh hodně v oblibě, protože zde v roce 2020 vyhrál ve výborném výkonu 21,24 metru, o rok dřív zvítězil dokonce za 21,67 metru.

HVĚZDY I NA SPRINTECH

Nemistrovskou trať 300 metrů si v Domažlicích zaběhnou elitní čeští sprinteři. Mezi ženami se diváci mohou těšit na souboj držitelky mistrovského double, který v Táboře získala Nikola Bendová. Reprezentantku Olympu Praha vyzve závodnice USK Praha Marcela Pírková, která na republikovém šampionátu na dvoustovce doběhla třetí. Stoupající formu každým závodem předvádí i svěřenkyně trenéra Jana Hanzla Tereza Petržilková, která už čas na 400 metrů stlačila na 51,25 sekundy. To jí na mistrovství republiky v Táboře stačilo na bronzovou příčku. Co krátce před světovým šampionátem předvede v Domažlicích? I silné trio sprinterek slibuje zajímavou podívanou.

Jako vzpomínka na zesnulého bývalého vynikajícího domažlického atleta Jana Mazance se poběží závod na 300 metrů mužů. V něm bude hlavním favoritem na triumf reprezentant Kladna Matěj Krsek. Borec s osobákem na 400 metrů 45,55 okusí tentokrát o sto metrů kratší trať.