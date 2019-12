Papírové předpoklady platí a nůžky se stále rozevírají.

Dvojice lídrů Maxim Team a Havana Club ve třetím pokračování soutěže nezaváhala, připsala si plný počet bodů a její náskok na třetí tým tabulky RSC Pronic zanic vzrostl již na šest bodů. Nezměnilo se ani to, že v čele je stále horšovskotýnský Maxim zásluhou lepšího skóre, když si ho razantně vylepšil bilancí plus čtrnáct (20:6) i v rámci domažlického turnaje. Druhý Havana Club dosáhl o víkendu skóre jen o gól nižšího – plus třináct (18:5).

V tabulce třetí RSC Pronic zanic zažil zápasy rozdílné jako noc a den. Nejprve dostal dvanáctigólovou lekci od Maxim Teamu, aby vzápětí stejně dominantně naopak on deklasoval poslední Kozí Doly Hříchovice potupnou nadílkou šestnácti branek.

„Maxim Teamu jsme chtěli vzdorovat více, ale velkou roli sehrál fakt, že jsme na tomhle turnaji neměli k dispozici klasické brankáře. V brance se tak vystřídali hráči Martin Kubica s Petrem Wolfem a proti Kozím Dolům na celý zápas Martin Wolf. A je fakt, že v dresu Maxima si to neuvěřitelně a skoro naslepo dávají Havlíček s Faloutem a hraje se proti nim strašně těžko,“ zhodnotil situaci nejlepší střelec RSC na turnaji, společně s Vojtěchem Černým pětigólový Milan Obdržálek.

Zmínění suverénně vedoucí střelci soutěže Jan Havlíček s Markem Faloutem pálili i tentokrát jako u Verdunu a nasázeli soupeřům dohromady deset gólů. Zdatně jim tentokrát sekundoval s pěti trefami i jejich spoluhráč Radek Šindelář.

Na palubovce se tak v zápase Maxim Team – RSC Pronic zanic potkalo hned šest nejlepších kanonýrů přeboru (Havlíček 22, Falout 19, R. Šindelář 8 – V. Černý 12, Obdržálek 10, Pačesný 8).

Čtvrtý SK Bomber neuspěl ani v jednom z duelů proti vedoucí dvojici, i když proti Havana Clubu se statečně držel více než poločas.

Přímý souboj do té doby bodově nulových celků Dynama Horšovský Týn a Kozích Dolů Hříchovice o post posledníčka soutěže nakonec neměl vítěze. Oba týmy si připsaly po bodu za remízu a na úplném chvostu zůstaly s horším skóre Kozí Doly.

Bomber – Havana 2:5

Poločas: 2:2. Góly: Z. Bláha, J. Černý – J. Korelus 2, P. Steinberger, T. Korelus, Hanich; Sudí: Budka, Svičarský; ŽK: 1:0. Diváků: 20.

Havana – Dynamo 13:3

Poločas: 6:2. Góly: Mašek 3, I. Vojtko 3, P. Steinberger 2, T. Korelus 2, Hanich 2, Adam-ka – Sloup, Svoboda, D. Kobes; Sudí: Svičarský, Budka; ŽK: 2:2. Diváků: 20.

Maxim – Bomber 8:1

Poločas: 3:0. Góly: R. Šindelář 3, Juráš, Havlíček, Blacký, Brychcín, Falout – Antoš; Sudí: Budka, Svičarský; ŽK: 1:1. Diváků: 25.

Kozí Doly – Dynamo 5:5

Poločas: 2:3. Góly: Mil. Duchoň 3, Kněz, Ouřada – D. Kobes 3, Svoboda 2; Sudí: Svičarský, Budka; ŽK: 2:1. Diváků: 30.

Maxim – RSC 12:5

Poločas: 8:2. Góly: Havlíček 5, Falout 3, R. Šindelář 2, Juráš, Jurko – V. Černý 2, Suchý, Obdržálek, M. Wolf; Rozhodčí: Budka, Svičarský; ŽK: 1:0; ČK: 1:0 (Brychcín), Diváků: 20.

Kozí Doly – RSC 4:16

Poločas: 3:8. Góly: Záhrobský 2, Raška, Mastný – Obdržálek 4, Suchý 3, V. Černý 3, Pačesný 3, P. Wolf, Kubica, Minařík; Rozhodčí: Svičarský, Budka. ŽK: 0:0. Diváků: 20.

Tabulka:

1. Maxim Team Horš. Týn⋌ 6 5 1 0 60:33 16

2. Havana Club Domažlice⋌ 6 5 1 0 50:26 16

3. RSC Pronic zanic Domaž.⋌ 6 3 1 2 48:31 10

4. SK Bomber Domažlice⋌ 6 2 1 3 22:27 7

5. Dynamo Horšovský Týn⋌ 6 0 1 5 22:50 1

6. FC Kozí Doly Hříchovice⋌ 6 0 1 5 27:62 1