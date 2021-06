Zatímco úvodní ročník, který opanovali borci z ikonického týmu Vocamcaď pocamcaď, se uskutečnil v Koutu na Šumavě, letos budou fotbalisté soupeřit v útulném areálu v Únějovicích, kde své domácí zápasy ve světě velkého fotbalu hraje rezerva Slavoje Koloveč v okresní III. třídě.

„Loňský premiérový ročník byl velice úspěšný, a tak kromě místa konání nebudeme jeho formát v ničem měnit,“ sdělil Deníku Jan Zavadil. „Hrát se tak bude opět na dvou travnatých hřištích v rozestavení 5+1 a zúčastní se ho maximálně dvanáct družstev,“ pokračoval.

Zdroj: Jan Zavadil

Loňská premiéra byla spojená také s charitativní pomocí zdravotně postižené holčičce Sofince a zúčastnili se ho třeba i hráč prvoligové Sigmy Olomouc a odchovanec domažlického fotbalu Martin Sladký, či tehdy pardubický borec Jakub Selnar.

Soccer Cup - 2. ročník (3. července 2021)

Místo konání: fotbalový areál v Únějovicích (dvě travnatá hřiště o rozměrech 45x25 metrů). Přihlášky do turnaje: mužstva se mohou přihlásit nejpozději do 16. června na e-mailové adrese soccer-cup@seznam.cz (zaplacením startovného je mužstvo definitivně přihlášeno). Startovné: 1500 Kč (v ceně startovného je občerstvení pro tým při příjezdu do areálu). Systém turnaje: skupiny (maximální počet týmů je stanovený na 12). Hrací doba: dle přihlášeného počtu týmů (bude upřesněno). Občerstvení: po celou dobu turnaje a část večera je občerstvení zajištěno v přilehlé klubové hospůdce.



Bližší informaci najdete na facebooku Soccer Cup, nebo u pořadatele Jana Zavadila na telefonním čísle 607 259 970.