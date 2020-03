Tak dlouho se modlili, až se závodů nakonec dočkali. Řeč je o lyžařských nadšencích z Chodska, kteří zavítali na letošní Šumavský skimaraton.

Jednalo se o jubilejní 35. ročník hojně vyhledávaného závodu, který si oblibu našel i u běžkařů z Českého lesa. Ti napjatě sledovali webové stránky závodu, kde se ve středu 19. února objevilo hlášení o konání maratonu. Ovšem z mnohými ale, protože sněhová pokrývka se zapomněla kdesi ve dvou předešlých krásných zimách.

Organizátoři tak museli zasáhnout do délky tras i původního časového harmonogramu. Závodilo se na zkrácených 24 a 17 kilometrech místo předem plánovaných 46 a 23 kilometrových distancí. To vzhledem k tristním tréninkovým podmínkám v naší oblasti Chodům vadit nemuselo. A dle dosažených výsledků lze tvrdit, že jim to svědčilo. Někteří se k tréninku totiž dostali jen sporadicky.

BRAMBORY PRO BRANTLOVOU

V sobotu se závodilo volnou technikou, neděli Šumavu obklopili lyžaři klasici.

Čest něžnému pohlaví v rámci okresu hájila reprezentantka Velosportu Domažlice triatlonistka Jana Brantlová. Ta si v rámci přípravy na nadcházející sezonu vyzkoušela již běh, skialpy a nyní tedy i běh na lyžích. Na úzkých prkýnkách se jí nevedlo vůbec špatně, když v běhu na 24 kilometrů mezi ženami obsadila 11.místo a ve své věkové kategorii brala nepopulární bramborovou pozici. Zprvu možná lehčí zklamání, ale s odstupem času a především při nákupu této žádané komodity, vezme tuto pozici sportovkyně jistě s povděkem.

Loni zažila úspěšnou závodní premiéru na Chodské 30 a letos prožila i jeden nepříjemný moment, když ji po třech kilometrech někdo ukopl kus hůlky. Dva kilometry bojovala pouze s jednou holí. Na svých sociálních sítích pak děkovala: „Díky pořadatelům ČT Šumavský skimaraton za zapůjčení hole a možnosti se prokousat startovním polem o něco kupředu.“

Brantlová strávila na trati 1:37:46,2 hod. a z českých závodnic dojela v kategorii žen ve věku 19 – 29 let na třetím místě. Bronz absolutně získala ale Němka Meischner.

SMOLAŘ I BOJOVNÍK

Neděle už přinesla i medailovou radost oddílu LK Tatran Chodov, který na klasické trati 17 km reprezentovalo 7 závodníků.

Nováčkovskou daň si na tomto mezinárodním závodě, kde startují i borci z Rakouska, Německa, Slovenska či Norska, vybral Ondřej Velecký. Třicetiletý borec z Chodova se v bíle stopě bil statečně, ale v závěru nejmladšího člena výpravy o lepší výsledek připravil málo vídaný handicap v podobě utržené podrážky na lyžařské botě.

„Ondru musím pochválit, protože ty poslední čtyři kilometry do cíle musel doklopýtat po jedné lyži. Věřím, že ho to neodradí a do dalších startů se vyladí i technické vybavení, “chválil kolegu o deset let starší a zkušenější Ján Maník, který na trati strávil 1:23:26,4, což v kategorii mužů nad 40 let stačilo na deváté místo.

„Tuhle chabou zimu jsem se na lyžích svezl dvakrát, čemuž se ani nedá říkat trénink. Takže to je fajn výsledek a povedla se i volba mázy, “usmíval se v cíl Maník.

NEZDOLNÍ VETERÁNI

O dvě minutky a tři vteřiny byl v cíli rychleji jeho oddílový kolega Petr Beroušek, který v kategorii mužů nad 50 let obsadil 12.místo. To jeho bratr Pavel se mezi elitní desítku vklínil, když finišoval jako devátý výkonem 1:17:02,7 hod.

Když si nemocná Kateřina Razýmová (dříve Beroušková) musela vzít povinnou závodní pauzu, vzali to za ní ti zkušenější. Lyžařská rodina se vším všudy. Klobouk dolů.

Mezi muži nad 50 let ještě o několik příček výše závod dokončil Petr Höll, když za výkon 1:13:40,2 hod. byl hodnocen jako šestý. Navíc ho překonali tři Němci.

„Zkrácená trasa mi vyhovovala, nepříjemností byl silný vítr foukající při výjezdech z lesa. Nedostatek sněhu se projevil až při dojezdu do cíle na Kvildu, jinak to bylo v pořádku. Musím organizátory pochválit,“ říkal v cíli Höll.

Výborné výkony zaznamenali i harcovníci nad 60 let, kde Jiří Královec prapor LK Tatranu Chodov vynesl na bramborovou pozici, když od pódiového umístění ho dělilo 31 vteřin. Časomíra jeho závodní pouť zastavila na hodnotě 1:16:36,4. Ve věkové sortě mužů 65 – 69 let ho na stupně vítězů nepustil jeden borec z Německa a jeden závodník z Rakouska.

To nejlepší ze skromného oddílu LK Tatran Chodov předvedl Oldřich Kovařík, když v kategorii mužů ve věku 60 – 64 let nenašel přemožitele a z chodovských trasu zaběhl nejrychleji. V čase 1:11:57,4 hod. na druhého v cíli čekal 31 vteřin. I proto zvažuje možnou účast na světovém šampionátu veteránů v Itálií, který startuje již 5. března. .

Na 17 kilometrové trati se ukázal i hasič Pavel Kouřík ze Sokola Díly. Běžky využívá v objemové části přípravy na sezonu TFA a při reprezentačním soustředění koncem ledna nějaké ty tréninkové dávky v bíle stopě strávil.

Zhruba 100 odtrénovaných kilometrů se projevilo v tom, že jako jediný z Chodů stlačil cílový čas pod 70 minutovou hranici, konkretně o sedm vteřin. V celkovém pořadí obsadil 20. místo a v kategorii 19 – 29 let bral šestadvacetiletý borec nepopulární bramborovou pozici. I tak se jedná o kvalitní výsledek. Nyní již věří ve zlepšené sněhové podmínky a cílí na start Skadi Loppetu v Bodenmaisu u německého Arberu, kam by o třetím březnovém víkendu měli vyrazit i chodovští borci.

Nechme se překvapit, kde ještě lyžaři z Chodska koncem zimy ukáží své kvality.