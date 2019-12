Podivín, Domažlice – Čtyři tituly českých šampionů a celkem sedm medailí mezi jednotlivci. Druhé místo v hodnocení týmů. Několik českých rekordů. A v neposlední řadě skalp čerstvého mistra světa! To je vskutku skvostná bilance klubu silového trojboje SK Ironbulls Domažlice z Mezinárodního mistrovství České republiky v mrtvém tahu.

Hostilo ho městečko Podivín na jižní Moravě, kam přijelo soutěžit celkem 141 siláků z několika států.

Domažličtí ´železní býci´ měli zastoupení ve většině váhových kategorií.

I PŘES BOLEST BRONZ

V kategorii mužů open do 67,5 kg nastoupil Michal Kotlan. Startoval s poraněnými zády a přestože bojoval jako lev, povedl se mu zapsat pouze první pokus 195 kg. I tak mu ale tato váha stačila na třetí místo a první chodská ´placka´byla na světě.

„Michal patří ve své váze k absolutní české špičce a nebýt zranění, věřím, že by potrápil vítězného Dana Pianku, který zvedl 205 kg. Stejnou váhu má totiž Michal již na soutěžích také zapsanou,“ podotkl k částečně smolnému závodu trenér a závodník Ironbulls Tomáš Kaas.

STŘÍBRO ZA OSOBÁK

Činili se i dva domažličtí dorostenci do 19 let.

Talentovaný Petr Kalčík v kategorii do 75 kg přijel na soutěž ve výborné formě a v posledním třetím pokusu zapsal svůj nový osobní rekord 215 kg. Pověsil si za to na krk stříbrnou medaili.

Ve váhové kategorii do 90 kg startoval Václav Chmelík.

„Vašek však neměl svůj den a zapsal pouze jeden platný pokus s hodnotou 180 kg. Za to si zasloužil páté místo,“ popsal trenér.

TITUL Z MASTERS

Dalším ve váhové kategorii do 90 kg, ale tentokrát mezi muži masters do 50 let byl Ivan Flek. Nastoupil bez respektu ze soupeřů a jeho výkon 225 kg ve třetím pokusu vynesl domažlickým silákům první zlatou medaili.

BOJ SE ZLATOU TEČKOU

A do třetice váhová kategorie do 90 kg. Mezi muži open v ní úspěšně startoval Daniel Peković.

„Dan sváděl tvrdý souboj s trutnovským borcem Jakubem Navrátilem. Zlato na svojí stranu strhl až posledním pokusem, kdy se mu povedlo zvednout činku o váze 285 kg. Byla to napínavá podívaná, protože silák z Trutnova za ním zaostal pouze o 2,5 kilogramu,“ neskrýval spokojenost Kaas.

ČESKÝ REKORDMAN

V dresu domažlických železných býků nastupuje celá řada nadějných a talentovaných mladých siláků a jedním z nich byl na českém šampionátu i juniorský závodník Jakub Šanda. Zvítězil v juniorské kategorii do 110 kg a vytvořil při tom nový český rekord 315 kg.

„Vzhledem k tomu, že šlo o Kubovo první soutěž, věřím, že v sobě skrývá do budoucna obrovský potenciál,“ liboval si domažlický kouč.

´KULATÝ´ TITUL

Také ve ´stodesítce´, ale tentokrát mezi muži open reprezentoval domažlický Ironbulls Jan Mulač. I on zabojoval a na krk si pověsil medaili bronzové hodnoty.

„Honza předvedl ve druhém pokusu kvalitní kulatý výkon 300 kg, což mu vyneslo třetí příčku,“ liboval si Tomáš Kaas .

SKALP MISTRA SVĚTA

A nakonec jako poslední chodský borec nastoupil na soutěžní pódium právě on.

„S tělesnou váhou 122,8 kg jsem nastoupil v kategorii mužů open do 125 kg. A kromě jiných jsem v ní měl za soupeře i úřadujícího mistra světa, slovenského závodníka Petera Pintéra. Už při pohledu na startovní listinu jsem tedy očekával svůj souboj až o druhé místo s několikanásobným mistrem České republiky Pavlem Hurdálkem z Trutnova. Pintér však závodil o týden dříve na slovenském šampionátu, a to ho nejspíš unavilo. Nebyl očividně ve své kůži,“ prozradil Domažličan.

Skutečně se Pintérovi první dva pokusy technicky nezdařily a klasifikování v soutěži si zachránil až třetím pokusem 292,5 kg.

„S tím se normálně rozcvičuje… Já měl naopak po pár smolných letech svůj den,“ culil se Tomáš Kaas, který svými prvními dvěma pokusy 305 a 320 kg zapsal nové české rekordy v kategorii submasters (mezi muži 35-40 let – pozn. aut.) a ve třetím se mu dokonce povedlo posunout šest let starý český rekord mezi muži open o půl kilogramu na hodnotu 331,5 kg. To mu stačilo nejen na první místo v jeho váhové kategorii, ale i na druhé místo v absolutním pořadí.

„Nejvíce si však cením skalpu úřadujícího mistra světa na našem národním šampionátu. To se nestává každý den,“ spokojeně na závěr konstatoval silák, který titulem a rekordem rozšířil obdivuhodnou domácí sbírku úspěchů, kterou sdílí se svojí manželkou Janou, mistryní Česka, Evropy i světa.