Dvaadvacetiletý sportovec z Kouta na Šumavě letos zářil nejen v bazénu.

V plzeňském bazénu se Šimáčkovi velmi daří. | Foto: archiv M. Šimáčka

Rok 2019 rychlým tempem spěje do svého finiše a pro odchovance domažlického plavání Martina Šimáčka to byl rok zlomový. A nejen ve vodě. Reprezentant Slavie VŠ Plzeň úspěšně zakončil bakalářské studium na Západočeské univerzitě v Plzni. Dařilo se mu i minulý víkend na domácím republikovém šampionátu, kde zaznamenal osobní rekord a se štafetou vylepšil národní maximum. Zeptali jsme se ho, jak turbulentní rok hodnotí a co plánuje nadále.