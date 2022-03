První soutěžní den se v kategorii žen do 23 let představila věkem ještě juniorka Petra Sičaková, která poslala v nejdelším prvním pokusu 600gramové náčiní do vzdálenosti 50,99 metru. Ve čtvrtém pokusu zachybovali rozhodčí, kteří v nepříznivých deštivých podmínkách hod Sičakové změřili zhruba o dva až tři metry jinde a do výsledkové listiny byl zaznamenán výkon 50,32 m. Tím pádem členka AK Škody Plzeň přišla o limit na světový šampiolnát juniorek do kolumbijského Cali, který leží na metě 52,50 m. Každopádně Sičaková obsadila mezi zkušenějšími závodnicemi v evropské konkurenci krásné páté místo a šancí na splnění limitu bude mít během letní sezony jistě mnoho.