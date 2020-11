Rok 2021 je plný zvratů a změn, které zasahují do života všech sportovců. Až do poslední chvíle se tak s obavami klepali i běžci na lyžích, zda bude možnost naplno prodat formu z výživné letní a podzimní přípravy. Sezona zimních sportů naštěstí startuje naplno a výjimkou není ani běžecké lyžování. Řeč je samozřejmě o světové elitě, kam bezesporu patří i Kateřina Razýmová.

Postřekovská patriotka a odchovankyně lyžařského klubu Tatran Chodov se loni blýskla hned v úvodu zimní sezony ve finském Kuusamu fantastickým pátým místem v závodě na 10 km klasicky intervalovým startem a standardně kvalitní výkony podávala i ve zbytku sezony. A hle, o víkendu už startuje nový ročník světového poháru znovu v Kuusamu.

„Loňskými úspěšnými výsledky jsem si na sebe tak trochu ušila bič a již nyní pociťuji mimořádnou nervozitu a tlak, který na sebe vytvářím především já sama. Doufám, že nasbírané zkušenosti z předchozích sezon zužitkuji, situaci se mi podaří ustát a vstoupím do sezony podle představ. Na závodění se moc těším,“ povídala ještě před startem interních závodů česká reprezentantka a největší tuzemská hvězda loňské sezony mezi běžci na lyžích.

A ty zvládla na jedničku, protože v sobotním intervalovém závodě na 6600 metrů klasickou technikou zvítězila a v nedělním závodě volnou technikou si to zopakovala..... A nelze zapomenout ani na člena mužského reprezentačního týmu Luďka Šellera, pocházejícího z Chodova u Domažlic, který na klasické desítce bral výborný bronz.

Každý úspěšný test před startem sezony se počítá.

SPECIFICKÉ PODMÍNKY

Razýmová začátkem listopadu letecky odcestovala s reprezentačním výběrem do Finska, protože tam lze trénovat bez omezení. Zažila mimo jiné téměř prázdné letiště. Na ubytování v rámci mikroskupin dvoumetrové rozestupy naštěstí dodržovat nemusí. Novinkou byla separovaná jídelna, určené tréninkové hodiny v posilovně a několikadenní karanténa před dalším testováním na Covid-19. Naštěstí jsou v týmu všichni fit a po počátečním splnění nezbytných podmínek mohou všichni včetně Razýmové trénovat téměř bez omezení.

Tou nejzásadnější překážkou je ale nedostatek sněhu, se kterým se potýká celá Evropa a ani Skandinávie si výjimku nevymodlila.

„Po příletu do Finska bych to okomentovala jako 2,5 km sněhovou iluzi proloženou štěrkem. Na dlouhé pohodové ježdění to opravdu není. Jedinou výhodou absence sněhu je to, že máme možnost běhat v lese, který je úžasný a připadám si jako doma v Plzni. Borové lesy prošpikované nekonečným množstvím cest, některé osvětlené od setmění až do 22 hodin. Najít zde kopec není lehké. Jedinou možností je nejspíš zdejší sjezdovka, kterou bych pro postřekovské přirovnala k „Saperáku“,“ přibližuje Razýmová trénink v Rovaniemi, kde probíhá finální soustředění české reprezentace.

Centrum města se nachází asi pět kilometrů jižně od severního polárního kruhu a slunce zde zapadá již krátce před půl třetí odpoledne. Specialitou byly i čtyři dny, kdy se téměř nerozednívalo a přitom mrholilo a pršelo. Prostě život na severu se vším všudy. Až na ten sníh…

„Sněhu ubývalo i na stadionu, kde jsme často kroužili a možnosti sjízdnosti tratě se tak povážlivě blížily nule,“ popisuje nevalné sněhové podmínky Razýmová.

Předpověď pro další dny slibuje mírné ochlazení a snad již se bude brzy blýskat na lepší sněhové časy. A jak jinak si kromě tréninkových fází krátí čas sympatická černovláska z Domažlicka tak daleko od trenéra a manžela v jednom balení Vladislava Razýma?

„Bydlíme na apartmánech. To znamená, že na řadu přichází moje oblíbené vaření a pečení. Chleba jede na denní bázi a často to prokládám něčím sladkým. To mi hodně krátí čas a náramně se u toho zabavím. Třeba losos byl už čtyřikrát, snad to na něj poběží. Nákupy zde taky mnohdy stojí za to. Každopádně co si uvaříme, to nám chutná,“ směje se hospodyňka Razýmová.

ZÁVODNÍ ŠTACE

Reprezentační výběr má za sebou první tři týdny ve Finsku a na cestách bez možnosti vrátit se do rodné vlasti stráví téměř dva měsíce. Závěrečná příprava je u konce a teď se jde závodit.

Světový pohár odstartuje tento týden ve Finsku pátečními sprinty, sobotními závody klasickou technikou a nedělní volnou stíhačkou. Razýmová by ráda na stejném místě jako loni úspěšně vlétla do kolotoče světového poháru nějakým parádním umístěním a ukázala soupeřkám, že se s ní zase musí počítat. Jak moc se ale kolotoč rozjede, závisí především na celosvětové situaci ohledně pandemie a také na rozhodnutích jednotlivých vládních institucí.

Zdroj: Zdroj: (ova)

Například v Norsku, kde je běžecké lyžování sportem číslo jedna, se sportovní akce rušily ve velkém. Ale světový pohár v Lillehammeru se v naději držel až do posledního verdiktu norské vlády. Ta vzhledem ke zhoršující se situaci v zemi nakonec štafety a skiatlon ruší a do Norska tak Razýmová a spol neodcestují.

Vrchní funkcionáři mezinárodní lyžařské federace FIS zvažují kromě toho, že závod proběhne bez náhrady, i dvě alternativní varianty. Jednou z nich je přidání jednoho závodu do Kuusamu ve všední den anebo se jedná o přidání závodu do švýcarského Davosu. Vše tak nasvědčuje tomu, že se běžecká lyžařská grupa z Finska přesune rovnou do Švýcarska, kde poladí formu před světovým pohárem, který je zde naplánován na víkend 12.-13. prosince.

„Řeší se různé alternativy a i my máme několik variant přesunů. Vše bude ale záviset na švýcarské vládě a organizátorech závodů, zda nás do země pustí. V rámci svěťáku se závodníci budou přesouvat speciálním letadlem, takže to bude jeden velký cirkus. Rozhodovat se tak bude podle většiny,“ přibližuje nejbližší logistické plány úspěšná lyžařka.

Nejen z Domažlicka přicházejí Katce povzbudivé zprávy, které ji jistě dodají plno energie do nového ročníku světového poháru. Nezbývá než doufat, že se situace ve světě bude jen a jen lepšit a závody budou probíhat podle plánu. To totiž zaručuje, že bude možnost lyžařce z Chodska fandit alespoň prostřednictvím televizních obrazovek.

Autor: Ondřej Váchal