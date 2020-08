Letní prázdniny jsou období vodním sportům zaslíbené.

Ani v srpnu se vodní slalomáři nenudí a v případě horšovskotýnského klubu Sedmička je také tento měsíc zasvěcený úspěchům a medailovým žním.

Nejinak tomu bylo i o víkendu, kdy vyrazila jejich početná výprava do Plzně na tradiční Slalomy pod Borskou přehradou. Na zdejší nepříliš těžké trati vždy jde o každou desetinu vteřiny, neboť každá chyba při průjezdu vytyčenou tratí znamená nekompromisní propad v pořadí. „V Plzni zkrátka platí, že pokud pomýšlíte na dobré umístění, musí být samozřejmostí i průjezd všemi brankami bez penalizací za dotyk či minutí brány. Naši závodníci většinou dokázali tato dobře známá fakta převést do praxe, a tak se sbírka drahých kovů v Horšovském Týně opět utěšeně rozrostla,“ spokojeně konstatuje jeden z trenérů Ladislav Hojda.

A kdo z jeho svěřenců nenasbíral cenné kovy, tak nabral spoustu zkušeností, které v budoucnu určitě zúročí.

A jak si horšovskotýnští borci v kánoích a kajacích v krajské metropoli vedli?

Nejpočetnější zastoupení měli v kajakářské kategorii K1M mužů. V ní mezi mladšími žáky nedal nikomu šanci Matěj Kvasnička a v obou dnech svoji kategorii vyhrál. Osmé místo pak v nabité kategorii vybojoval Tomáš Kliment, David Cihlář při své premiéře skončil na 10. místě těsně následovaný Pavlem Vejvančickým (12.) a Vladimírem Boudou (13.).

Další premiéru mezi vodními slalomáři si odbyl Filip Cihlář. „Filip obsadil mezi staršími žáky pěkné osmé místo. O jedno místo lépe dopadl Vojta Táborský mezi nejmladšími předžáky. V nich se poprvé představil také Petr Vejvančický a dojel do cíle jedenadvacátý. No a mezi, jak já říkám, nejzkušenějšími, to jest mezi veterány, jsem si dopádloval pro desátou příčku já,“ rekapituluje nestor mezi ´Sedmičkáři´ Pavel Táborský.

Po kajakářích startovaly ženy na singlkanoích C1Ž. Tuto disciplínu zcela opanovaly sestry Hojdovy. Mladší z nich, Markéta, nedala žádné ze soupeřek šanci a suverénně zvítězila v absolutním pořadí. Samozřejmě jí tím patřilo i prvenství v kategorii starších žaček. Na starší Elišku tak ´zbylo´ stříbro a vítězství mezi dorostenkami.

„Totální rodinnou záležitost z plzeňských závodů ještě udělala jejich teta Gabriela Kvapilová, v současnosti hájící barvy Slavie Karlovy Vary, která jim kryla záda bronzovou příčkou v absolutním pořadí,“ doplňuje ještě se smíchem Táborský.

Na deblkanoi mužů C2M se na startu objevila nově složená horšovskotýnská posádka David Cihlář/Tomáš Kliment. Nedostatek zkušeností mladíci nahradili bojovností a v žácích jim nakonec patřilo druhé místo.

Druhé nejpočetnější zastoupení měl VO Sedmička mezi singlkanoisty C1M. I tady byli úspěšní. Vítězem mezi staršími dorostenci se stal Samuel Wendl a jeho otec Miloslav se nedal zahanbit a skončil jako druhý mladší veterán. Stejnou příčku mezi veterány obhájil další z koučů Ladislav Hojda.

„Radost nám udělali i naši nástupci mezi mladšími žáky. Tam skončili všichni tři v první desítce. Matěj Kvasnička pátý, Tomáš Kliment šestý a Pavel Vejvančický na devátém místě,“ netajil radost právě Ladislav Hojda.

Další ženská kategorie, kajak K1Ž, se stala opět kořistí sester Hojdových. „Znovu absolutní vítězství Markéty, těsně následované Eliškou, ukázalo sílu našich děvčat. Škoda, že jich máme v oddíle tak málo, určitě bychom mezi námi přivítali i další dívky,“ láká nové akvizice horšovskotýnský trenér.

A Markéta Hojdová toho ani po dosavadní zlaté sprše neměla evidentně dost. Půjčila si ještě tradičně z Tábora Michala Kopečka a bylo z toho další zlato, tentokrát v deblovém mixu C2 MIX na kánoi. Ve smíšených dvojicích si ještě mezi dospělými dopádloval pro bronz Miloslav Wendl s roudnickou parťačkou Marií Zimovou.

„Takže pro nás opět pohodový a velice úspěšný víkend! Tohle vše bychom určitě nedokázali bez finanční podpory z dotací města Horšovský Týn a Plzeňského kraje. Děkujeme, že nás podporujete, těšíme se na další závody a uděláme opět maximum pro úspěšnou reprezentaci,“ končí ohlédnutí za závody pod Borskou přehradou za Sedmičku Pavel Táborský.

Autor: Robert Babor, (pat)